ABD'nin tepkilerini hiçe sayan Rusya, 2020 yılında ülkemize teslim edilmesi planlanan S-400 füze savunma kompleksini Türkiye’nin ricası üzerine 2019 yılı ortasında teslim etme kararı aldı.

Rus Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, ilk etapta 2020’de teslim edilmesi planlanan, daha sonra Türkiye’nin ricası üzerine 2019 tarihine çekilen teslimat anlaşmasında herhangi bir pürüz olmadığını, söz konusu S-400’lerin 2019 yılının ortalarında kesinlikle teslim edileceğini belirtti.

S-400 haberinin dünya basınını bu denli meşgul etme sebebi, ABD hükümetinin Türkiye- Rusya müttefikliğine karşı çıkmasına dayanıyor. ABD’den gelen açıklamalara göre bir NATO üyesi olan Türkiye’nin Rusya ile teslimat anlaşması yapması yanlış.

Özellikle Rusya’nın Türkiye’ye sunduğu S-400’lerin F-35’lere karşı gayet etkili bir savunma sistemi olduğu düşünüldüğünde; Amerikan Ordusunun Türkiye’ye sattığı silah ve araçları, Rus yapımı savunma sistemleriyle bir arada tutmak istemediği net bir şekilde anlaşılıyor.

Eğer bahsi geçen S-400 teslimatı başarıyla gerçekleştirilirse Türkiye, NATO ülkeleri arasında en etkili hava savunma sisteminin sahibi olacak. S-400 füze savunma kompleksi, 400 km menzili yanında yerden 30 km yüksekteki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. Sistem, her hedefe iki füze kitlemesinin yanında, eş zamanlı olarak 80 adet hedefe 160 füze gönderebiliyor.