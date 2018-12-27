Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen Avangard füzesinin sesten 27 kat hızlı olduğunu ve füze savunma sistemlerinin etkisiz kalacağını belirtti.

Rusya ordusu tarafından dün teste tabi tutulan Avangard füze sistemi, Orenburg Bölgesi’nden fırlatıldı ve Kamçatka’daki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurdu.

Rossiya 24 televizyonunda yaptığı açıklamada Borisov “Son testler, Avangard'ın 27 mach (32 bin km'den fazla) hıza ulaştığını gösteriyor. Bu hız karşısında hiçbir füze savunma sistemi Avangard'ı imha edemez” dedi.

Hem dikey hem de yatay manevra yapabilen füze, neredeyse tespit edilemez bir hızda hareket ediyor. Sesten 27 kat hızlı hareket eden füzenin bir saniye sonra nerede olacağı saptanamadığı için füze savunma sistemleri de neredeyse çaresiz kalıyor.

Putin, mart ayının başında yaptığı konuşmada Avangard’dan gerçek bir teknolojik buluş olarak bahsetmişti. Ayrıca füzenin tamamen yeni bir silah olduğuna da değinen Putin, en büyük özelliği olarak da hızını öne sürmüştü. Yüksek hızlarda hareket eden füze, bir meteor ya da ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 2.000 dereceyi bulabiliyor.