Rusya, Savaş Tatbikatı İçin Uçakları Otobana İndirdi (Video)

Yapısı itibarı ile diğer ulaşım araçlarına nazaran daha ilgi çekici olan uçaklar, söz konusu iniş olduğunda ayrı bir merak uyandırıyor. Bu noktada Rus savaş uçaklarının otobana inişini görmek isteyen onlarca insan, iniş pistine doğru yola çıktı.

Diğer ulaşım araçları ile temelde aynı görevi görüyor olsa da uçaklar, insanların merakını daha çok topluyor. Rusya’nın Habarovsk bölgesinde yakın zamanda gerçekleşen olayda, bir grup insan Vostok-2018 tatbikatına katılan Rus savaş uçaklarının otobana inişini görmek için piste toplandı.

Videoda göreceğiniz üzere arabaları ile piste gelen ve yaşanan anı videoyla kayıt altına alan Habarovsk sakinleri, tatbikat gereği otobana iniş yapan Rus savaş uçaklarını ilgi ile izledi.

Güvenlik gereğince 2 kilometrelik mesafenin trafiğe kapatıldığını belirtmekle birlikte, uçakların insanların üzerinden alçak bir uçuş yaptığını da görmekteyiz. Su-30SM, Su-35 ve MiG-31 modelli uçaklarının katıldığı tatbikatta, sizler de yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.