Rusya, Rus turistlerin en popüler seçimlerinden birisi olan Türkiye’ye olan uçuşları vaka sayılarında yaşanan artışın ardından askıya aldığını açıkladı. Karar, 15 Nisan – 1 Haziran arasındaki uçuşları kapsıyor.

Ülkemizde uzun zamandır etkisini göstermeye devam eden koronavirüs, son haftalarda yeni bir zirveye ulaştı. Önlemlerin gevşetilmesiyle başlayan vaka sayılarındaki artış dalgası, açıklanan tablolara göre vaka sayılarının 50 binlerin üzerine çıkmasına neden oldu. Yaşanan bu artış, yurt dışını da ilgilendiriyordu.

Türkiye’yi yakından takip eden bir ülke de Rusya’ydı. Seyahat konusunda ilk tercihlerinden birisi Türkiye olan Rusya, yaşanan artışların ardından bugün Türkiye’ye seyahat konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından alınan karar da az önce açıklandı. Rusya, beklendiği gibi Türkiye’ye seyahate kısmi sınırlama getirdi.

15 Nisan - 1 Haziran arasındaki uçuşlar askıya alındı:

Reuters haber ajansına göre Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan – 1 Haziran arası tarihlerde Türkiye’ye uçuşları askıya aldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, İstanbul’a haftada iki seferle sınırlı olmak üzere uçuş yapılabileceğini duyurdu. Böylece Türkiye’nin en büyük turist kaynaklarından birisi kritik bir karar vermiş oldu.

Türkiye, yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi konumunda yer alıyor. 2019’da salgın öncesi şartlarda 6,9 milyon Rus turist ülkemize gelmişti. Geçtiğimiz yıl bu sayı salgının etkisiyle yarı yarıya düşmüş olsa da hâlâ Rusların popüler seçimlerinden birisi Türkiye’ydi. Rusya tarafından alınan bu kararın nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki haftalarda göreceğiz.