Rusya Plazma Motorları Üzerinde Çalışmaya Devam Ediyor

Rus bilim insanları, plazma roketi teknolojisini Mars ve ötesine yapacağımız yolculuklar konusunda önemli bir unsur olarak görüyor.

Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Nükleer Fizik Enstitüsü'nden bilim insanları, roket motorlarında kullanılan termonükleer plazmanın gücünden başarıyla faydalanmayı amaçlayan deneylere başlamaya hazırlanıyor.

Bu ayın ilerleyen zamanlarında başlayacak deneyler, termonükleer plazmanın enerjisinden yararlanmaya yönelik olan ilk deneylerin devamı niteliğinde olacak.

Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Nükleer Fizik Enstitüsü Başkan Yardımcısı Aleksandr Ivanov, kurdukları donanım sayesinde plazma ısısının 100 bin dereceye kadar çıkarılabildiğini ve roket motoru üretimi için gerekli yoğunluğa ulaşabildiklerini ifade etti.

Ekim ayında Energomash isimli Rus elektrik mühendisliği firması roket motorlarının üretim sürecine dâhil olmuştu ve yüksek güçlü elektrotsuz plazma roket motoru yapma planlarını açıklamıştı. Rusya’nın Kurchatov Enstitüsü, uzay seyahati amaçlı plazma tabanlı bir motor üzerinde çalıştığını 2016 yılında söylemişti.

Plazma tabanlı roket motorlarının gelecekte insanları diğer gezegenlere ve daha da ötesine taşıması bekleniyor.