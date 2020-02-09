Rusya'da Boeing 737-500 Uçağı İniş Sırasında Kaza Yaptı

Rus havayolu şirketi Utair'e ait bir Boeing 737-500 uçağı, Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde iniş sırasında kaza yaptı. Yoğun kış şartlarından kaynaklı rüzgâr nedeniyle meydana gelen kazada can kaybı yaşanmadı.

Rusya'daki havayolu şirketlerinden olan Utair'e ait Boeing 737-500 uçağı, Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde kaza yaptı. Moskova'dan Usinsk'e giden uçak, iniş sırasında keskin ve beklenmedik bir rüzgâr değişikliğine maruz kaldı.

Piste indiği sırada iniş takımları zarar gören uçağın pilotu, her şeye rağmen uçağı durana kadar pistte tutmayı başardı. Utair'den yapılan açıklamada, mürettebatın çabuk ve üst düzey profesyonel davranışı sayesinde uçağın pistte kaldığı belirtildi. Uçakta bulunan 94 yolcudan yalnızca biri küçük bir yaralanma nedeniyle tıbbi müdahaleye maruz kaldı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı

Şirket, Utair uzmanlarının uçuş bilgilerini ve olayın nedenlerini saptamak için Utansk'a uçtuğunu açıkladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, uçağın iniş takımlarının bozulduğuna işaret ediyor. İniş takımlarındaki çöküş nedeniyle uçak, motorlarının üzerinde durabildi.

Usinsk için NOTAM kullanılabilir değil. NOTAM, uçuş harekâtı ile ilgili kişilere, herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi yada bir tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri, zamanında duyurmak amacıyla yapılan bir uyarı yayını. Usinsk Havaalanı'nın 1 tane pisti bulunuyor. Usinsk Havaalanı için hava durumuna da ulaşılamıyor.

Rusya Federal Araştırma Komitesi de, olayın nedenlerini bulmak için gerekli adımların atıldığını açıkladı. 6 mürettebatın yer aldığı kaza hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Usinsk Havaalanı uçuşlara geçici olarak kapatılırken bölgeye olan uçuşlar yakındaki Ukhta'ya yönlendirildi.

Boeing bir süredir uçuş güvenliği sorunları nedeniyle yoğun eleştiriye maruz kalıyor. Özellikle 737 Max uçaklarının karıştığı ölümlü kazalar dikkat çekiyor. Etiyopya Hava Yolları'nın 302 numaralı uçuşunda düşen ve 157 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max'ten sonra, Endonezya yakınlarında düşerek 189 kişinin ölümüne neden olan Lion Air'in 610 numaralı uçuşunda kullanılan 737 Max'in kazası bunlardan ikisi.