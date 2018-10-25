Rusya, Askeri Uydusu Cosmos-2528'i Başarıyla Fırlattı

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, askeri amaçlı uydusu Cosmos-2528'i 25 Ekim'de başarıyla fırlattı.

Rus uzay ajansı Roscosmos, Soyuz’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılma işleminin 11 Ekim’de dramatik bir şekilde iptal edilmesinin ardından ilk roketini başarıyla fırlattı. Fırlatma işlemi 25 Ekim 2018 tarihinde yerel saatle 03:15’te, Moskova’nın 800 kilometre kuzeyinde yer alan ve 2004 yılından beri uydu fırlatma işlemler için kullanılan Plesetsk Cosmodrome’dan gerçekleşti.

Roscosmos’un fırlatma işleminden sonra yaptığı açıklamaya göre, gerçekleşen bu fırlatma işleminde gökyüzüne Cosmos-2528 adlı bir Rus savunma uydusu gönderildi. Ancak şu anda yörüngesine oturmuş olan uydunun ne tür bir görevi yerine getirmek üzere gönderildiği hakkında Roscosmos tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Cosmos-2528 yeryüzünden bir Soyuz-2.1b roketi aracılığıyla fırlatıldı. Kargo odaklı olan orta sınıf fırlatma aracı olan Soyuz-2.1b roketi Roscosmos’un Soyuz fırlatıcıları ailesine mensup. 11 Ekim’deki fırlatma işleminde ise Soyuz-FG adlı farklı bir roket kullanılmıştı ve booster seperation (kaldıracın ayrılması) aşamasında yaşanan bir problem fırlatma işlemini uçuşa birkaç dakika kala erteletmişti. Bahsi geçen roket şu anda insanları taşıyabilmesi için Dünya sertifikası olan tek roket.