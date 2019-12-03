Rusya, Wikipedia'nın Yerine Yerli Ansiklopedisini Kullanacak

Son dönemlerde ilginç kararlarıyla haberlerimize konu olan Rusya, bu sefer Wikipedia'nın yerini alacak yerli çevrimiçi ansiklopedisini yapacağını resmileştirdi. Yeni ansiklopedinin ismi 'Büyük Rus Ansiklopedisi' olacak.

Şu anda ülkemizde de erişim kısıtlaması bulunan Wikipedia, birçok internet kullanıcısının bilgi almak için uğradığı ilk duraklardan birisi. İnternetin ansiklopedisi görevi gören platform, neredeyse her şey hakkında bilgi bulunduruyor. Fakat Rusya, platformun yerini alacak çevrimiçi bir ansiklopedi üzerine çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia’nın ‘güvenilmez’ olduğunu dile getirmişti. Putin, yalnızca bununla sınırlı kalmamış, platformun yerini ulusal ansiklopedinin alması gerektiğini söylemişti. İşte bugün Rusya’dan kritik karar geldi.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Wikipedia, yerini Rus yapımı başka bir çevrimiçi ansiklopediye bırakacak. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre bu girişim, halkın ‘bilimsel olarak onaylanmış kaynaklarla sürekli olarak güncellenen bilgiye’ ulaşabilmesini sağlayacak.

Wikipedia’nın yerini alacak olan çevrimiçi ansiklopedinin ismi ise ‘Büyük Rus Ansiklopedisi’ olacak. Bu ansiklopedinin Rusya’ya maliyetinin ise 30 milyon doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu arada Vladimir Putin’in geçen ay Kremlin’deki toplantıda söylediği sözleri hatırlatalım:

‘Wikipedia’yı elektronik formatta yeni Büyük Rus Ansiklopedisi ile değiştirmek daha iyi olacaktır. En azından burası iyi ve modern şekilde sunulmuş güvenilir bilgiye sahip olur.’

Rusya, son dönemlerde ilginç kararlar alıyor:

Rusya’nın son dönemlerde aldığı kritik kararlar yalnızca bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın bundan sonra içerisinde Rus yapımı yazılım yüklü olmayan hiçbir cihazın satılmaması gerektiğini onaylamıştı. Bu karara uyması gerekenler arasında Apple da bulunuyor.

Rusya’nın aldığı karar, ülkenin Ticaret Şirketleri ve Elektrikli Ev ve Bilgisayar Üreticileri Birliği tarafından kınanmıştı. Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre tüm cihazlara Rus yapımı yazılımların yüklenmesi mümkün değil ve bu karar üreticileri Rus pazarından kolay bir şekilde çekebilme potansiyeline sahip.

Ülkenin aldığı bir diğer çarpıcı karar ise hükümetin ülkedeki internetin kontrolü hakkında geniş yetkilere sahip olmasını sağlayan yasaydı. Bu yasa sayesinde Rusya hükümeti ‘acil durumlarda’ internete müdahale edebilecek. Ülkenin daha fazla çarpıcı karar alıp almayacağını ise zaman gösterecek.