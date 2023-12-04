Prophetic adlı bir girişim, insanların uyurken berrak rüya ya da lüsid rüya adı verilen rüyalarda çalışabilmesini sağlayan bir kafa bandı projesi duyurdu. Peki rüyalarda çalışmak nasıl mümkün olabilir?

Ortalama bir insan, ömrünün üçte birini uyuyarak geçiriyor. Prophetic adlı bir girişim ise bu süreci de insanların üretim yapmak, çalışmak için kullanabilmesinin yolunu keşfettiğini iddia ediyor. Firmanın Halo adını verdiği kafa bandı, kullanıcılarının lüsid rüya ya da berrak rüya adı verilen rüyalarında çalışabilmelerini sağlıyor. Yani iddiaları bu yönde...

Berrak rüya ya da lüsid rüya, özellikle parapsikoloji ve metafizik çalışmalarında sık sık kullanılan bir kavram. Çok çok basit bir şekilde açıklamak gerekirse bu tür rüyalarda bir rüyada olduğumuzun farkına varıyoruz. Genelde insanlar rüya gördüklerini fark ettiklerinde uyanır veya rüyalarını kontrol edemez. Firmanın amacı ise rüyaların kontrolünü insanlara vermek.

Uyurken çalışmak mümkün olabilir mi?

Şirketin kurucusu ve CEO'su Eric Wollberg, Fortune'a yaptığı açıklamada "tek kısıtlayıcı faktör hayal gücünüz" derken, geliştirdikleri teknolojinin kullanım alanlarına örnek olarak bir CEO'nun gerçekleştireceği yatırımcı toplantısını rüyalarında test edebileceğini, bir sporcunun farklı oyunları deneyebileceğini ve bir web tasarımcının farklı temalar oluşturabileceğini gösteriyor.

Aslında lüsid rüyaları kontrol edebilmeyi ve böylece daha verimli olabilmeyi sağladığını iddia eden başka ürünler de bulunuyor ancak yine de bu alanda kendini ispatlamış bir ürün olmadığından yeni projeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Prophetic ise yaratıcılık ve sorun çözme yeteneklerine odaklanarak farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Lüsid rüyalar spesifik sorunları çözmek için değil, daha yaratıcı ve akla gelmemiş çözümleri ortaya koyabilmek için kullanılacak. Örneğin bir mühendis, karşılaştığı soruna matematiksel bir cevap bulmayacak, sorunu çözmek için alternatif yol bulacak.

Halo nasıl çalışacak?

İlk tasarımlara göre Halo'yu bir taç gibi başımıza takacağız. Sonrasında da Halo, beynimizin lüsid rüyalarla ilgili kısmına ultrasonik dalgalar gönderecek. Bu dalgalar da beynimizin lüsid rüyalarla ilgili kısmını tetikleyecek. Halo'yu geliştiren ekipte, Neuralink'in N1 adlı cihazının geliştirilmesinde de görev alan Card79 kurucusu Afshin Mehin de yer alıyor. Yani ekip ne yaptığını biliyor gibi gözüküyor.

Her ne kadar Wollberg amaçlarının rüyaları kontrol edebilmek olduğunu söylese de teknolojiden şüphesi olanlar da yok değil. Montreal Üniversitesinden uyku ve rüya uzmanı olan Psikoloji Profesörü Antonio Zadra, rüyaların kontrolü için "O kadar da basit değil" diyor. Zadra'ya göre rüyada olduğunu fark eden birinin rüyada kalması kolay değil. Halo'nun lüsid rüyaları tetikleyebilmesinin rüya kontrolünü garanti etmediğini söylüyor.

Wollberg ise bu iddialara karşılık ön korteks aktivasyonu ile lüsid rüyaları kontrol edebilme becerisi arasındaki bağı ortaya koyan çalışmaları işaret etti. Yine de bu çalışmaların neredeyse tamamı, konuyla ilgili daha detaylı incelemeler yapılmasını da salık veriyor. Prophetic'in geliştirdiği cihaz, Hollanda'daki Donders Enstitüsünün çalışmalarına dayanıyor. 2024 yılında tamamlanacak olan çalışmalar ile Halo'nun özel olarak odaklanacağı kısımlar da belli olacak.

1500 ila 2000 dolar arasında bir fiyatı olacak olan Halo için 100 dolar ödeyerek ön sipariş sırasına girmek mümkün. Firma tam bir sayı vermemiş olsa da bu sistemden birkaç yüz bin dolarlık kazanç elde ettiklerini açıklamaları, şimdiden binlerce kişinin Halo için sıraya girdiğini gösteriyor.