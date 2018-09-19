Uzaya ilk ayak basan insan olma ünvanını barındıran Neil Armstrong'un hayatına odaklanan "First Man" yepyeni bir fragmanla heyecanı bir nebze daha artırdı.

İnsanlığın Ay’a ayak bastığına dair görüntülerin bir Hollywood kurmacası olduğuna dair komplo teorileri üretilmiş olsa da bilim dünyası, 20 Temmuz 1969 Neil Armstrong’un insanlık için o büyük adımı attığından son derece emin. Söz konusu Hollywood olduğunda ise bu iki konuyu birleştiren son derece başarılı bir filmin kapıları biz sinemaseverler için aralanmak üzere.

Başrolde son yıllların en popüler aktörlerinden Ryan Gosling bulunduğu ve La La Land’den bu yana Gosling ile yan yana görme fırsatına erişemediğimiz Damien Chazelle ikilisini barındıran “First Man”, Ay’a ayak basan ilk insan olma onurunu taşıyan Neil Armstrong’un bu uğurda çektiği zorlukları ve fedakarlıkları bizlere anlatacak. 12 Ekim tarihinde vizyona girecek olan sürükleyici filmin yayınlanan son fragmanına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Filmin kadrosunda dikkat çeken diğer isimlerse şu şekilde: Jason Clarke, Corey Stoll, Claire Foy, Kyle Chandler, Jon Bernthal, Patrick Fugit ve Lukas Haas.