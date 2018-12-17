Ryan Reynolds'tan, Avengers'ı Trolleyen Hayranına Hediye

Deadpool ruhunu gerçek hayatta da yaşayan Ryan Reynolds, sevenlerinden birine oldukça hoş bir jest yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Guy Inchair isimli bir Deadpool hayranı, oldukça hin bir operasyona imza attı. Avengersendgame.Com alan adına sahip olan genç adam, siteyi Once Upon a Deadpool'un resmi internet sitesine yönlendirerek Avengers hayranlarını fena trolledi.

Tıpkı Deadpool gibi gerçek hayatta da alaycı ve renkli kişiliği ile bilinen Ryan Reynolds, AGuyInChair'e ulaştı ve kendisinden ulaşabilecek bir kargo adresi vermesini istedi. Daha sonrasında olanlar hemen aşağıda...

"Ryan Reynolds'un paketi şu an geldi. Bu şey bir harika! ...ve tüm bu paketi Avengers End Game bileti karşılığında takaslayabilirim. İlgilenen?"

"Vay canına! İçerisinde de bir şeyler var! (Bunun 2 bilet değerinde olması gerekmez miydi?) Kanada'dan gelmişler. Veya en azından bir Kanadalıdan..."

"Yaptığın şeyle gurur duyduğum için değildi. Sadece seni sevdiğim için."

İlk iki filmde Deadpool rolüyle milyonlarca insanın beğenisini kazanan Ryan Reynolds, böylece set dışında da ne kadar klas bir kişiliğe sahip olduğunu kanıtlamış oldu.