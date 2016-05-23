Ryan Reynolds'dan Detective Pikachu Paylaşımı

Pokemon hayranlarının merakla beklediği Detective Pikachu filminin yıldızı Ryan Reynolds, resmi Instagram hesabından set fotoğrafı paylaştı.

Mayıs ayında gelecek olan Detective Pikachu (Dedektif Pikaçu) filminde, Ryan Reynolds Pikaçu’ya sesiyle can veren isim olacak.

Warner Bros. hayranlar için kasım ayında bir fragman yayınlanmıştı, şimdi de Deadpool’un yıldızı Ryan Reynolds resmi Instagram ve Twitter hesaplarından filmle ilgili bir paylaşımda bulundu. Reynolds paylaşımına da “Pika-dots” yazdı.

İkiye bölünmüş halde gördüğümüz fotoğrafta, Ryan Reynolds’ın yüzündeki noktalar “Face capture” tekniği için kullanılıyor. Oyuncu yüzündeki noktalar sayesinde canlandırdığı karaktere duygularını ve mimiklerini daha net bir şekilde aktarabiliyor.

Mayıs 2019’da vizyona girecek olan filmde, Pokemonların ve insanların bir arada yaşadığı bir dünyaya şahit olacağız.