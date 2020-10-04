Bir süredir hakkında pek fazla yeni haber çıkmanyan Free Guy filminden yeni fragman geldi. Daha doğrusu filmin yeni fragmanının fragmanı geldi.

Çizgi roman dünyasında dördüncü duvarı ilk kıran, yani doğrudan okurla konuşup çizgi roman karakteri olduğunun bilincinde olan ilk karakter Deadpool değil, ancak bu duvarı en güzel kıran karakter, pek çok kişiye göre Deadpool ve de karakterle müthiş bir uyum yakalayan aktör Ryan Reynolds.

Free Guy filminde de adeta bir GTA, adeta bir Prototype evreninde kendi halinde bir muhasebeci olan Guy adlı NPC’yi canlandıran Reynolds, hayatlarının bir oyun olduğunu öğrendikten sonra günlük rutininin dışına çıkmaya karar verir. Yani filmin adı da kendi içinde bir şaka barındırıyor. Filmin bu yıl bitmeden vizyona girmesi bekleniyor.

Fragmanımın fragmanı benim fragmanımdır

Filmden ilk fragmanı 2019 yılının Aralık ayında görmüştük. O fragmanda da gördüğümüz üzere NPC muhasebeci Guy ve kendisinin en yakın arkadaşı, etraflarındaki oyun dünyası çökerken günlük rutinlerinin dışına çıkıyordu.

Guy, kısa bir sürenin ardından da özel bir görevin içine çekiliyordu. Ekipte yer alan diğer karakter olan gizemli savaşçı Molotov Girl ile birlikte bir yolculuğua çıkan Guy, gerçek dünyada firma sahibi ve çalışanları ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışacak. Ne yapmaya çalışacağını ise yarınki fragmanda göreceğiz.

Free Guy 11 Aralık’ta geliyor

Kısa fragman fragmanında yapımdan birkaç kare görüyoruz. Hemen ardından da yönetmen ve ekip tarafından gerçekleştirilen bir Zoom araması ekrana geliyor. Bu yıl yaşanan sorunlardan dolayı filmin çıkış tarihinin değişebilmesi ihtimali üzerine oyuncular fikirlerini açıklıyor.

Oyunculardan gelen “yılbaşında, İşçi Bayramı’nda, 4 Temmuz’da, Nisan’dan önce ya da sonra, Mars gerilemeye başladığında” gibi ifadeler de kısa tanıtıma gönderme yapıyor. Tanıtımda açıklanana göre Free Guy, 11 Aralık’ta vizyona girecek. Tabii başka bir aksilik olmazsa.