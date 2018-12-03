Hem gişede hem de hayranların gözünde oldukça iyi bir iş çıkaran Deadpool 2'nin ardından macera süreceğe benziyor.

Ryan Reynolds, geçtiğimiz aylardan beri yaptığı açıklamalarla Marvel severlerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Mayıs ayında Deadpool 3'ün kendisine sorulması üzerine, "Deadpool 3'ün geleceğini pek sanmıyorum. Hikaye X-Force ile devam edecektir." şeklinde konuşan Reynolds, dün katıldığı bir panelde hem X-Force hem de Deadpool 3 ile ilgili olumlu gelişmelerden söz etti.

Şimdi panelde Reynolds'un yeni filmlerle ilgili konuşmalarına bir göz gezdirelim. Bu arada dikkat! İlk iki filmi izlemeyenler için buradan sonra spoiler bulunmaktadır.

İşte Reynolds'un açıklamalarından satır başları:

Deadpool 2, Wade'in karısını kaybetmesinden sonra ait olduğu yeri aramasını konu alıyordu. En sonunda kendini X-Force'un kurucusu olarak buldu. Aile filmi dememizin nedeni buydu.

Filmde X-Force'un varlığını gizleyebilmek ana hedefimizdi. Bu sürprizin bozulmamasına sevindik. Zaman yolculuğu oldukça çetrefilli ama filmin sonunda kullanılması, Vanessa'nın kurtarılacağı anlamına gelebilir.

İkinci film için Deadpool'un ShatterStar'ın mezarına işediği bir son çekmiştik. Ancak kullanılmadı.

Deadpool 3 ile ilgili Wernick ile konuştuk ama fikirleri şu an için paylaşmak istemiyorum. X-Force da yolda.

Açıkçası serinin ikinci filmi X-Men göndermeleri (kapanan kapı sahnesini kim unutabilir ki? :)) ve daha çılgın aksiyon sahneleriyle çok keyifli bir deneyim sunmuştu. Serinin sadece X-Force ile devam edeceğini düşünmüyorduk ama böylece Deadpool'un Marvel evreni içerisinde kendi sinematik dünyasını oluşturması da bizleri mutlu etti.