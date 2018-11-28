Samsung-Niantic İş Birliği ile Harry Potter Oyunu Geliyor

Her iki şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Samsung, Galaxy Note10'un S-Pen'ini sihirli bir değnek gibi kullanabileceğini bir Harry Potter oyunu için Niantic ie iş birliği gerçekleştirecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil oyunları bir pazarlama stratejisi olarak kullanmaya devam ediyor. Daha önce Epic Games ile iş birliği gerçekleştiren ve Fortnite Android sürümünü bir süreliğine sadece Galaxy akıllı telefona özel bir oyun haline getiren Samsung, şimdi de benzer bir iş birliğini bir Harry Potter oyunu için gerçekleştiriyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, Pokemon Go’yu da geliştirmiş olan ve şu sıralar gelecek yıl yayınlanacak Harry Potter: Wizards Unite oyununu geliştirmekte olan Niantic’e 40 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Yatırım karşılığında ise iki şirket, Galaxy Note10’un S-Pen’ini bir sihirli değnek gibi kullanabileceğiniz bir Harry Potter oyunu geliştirecek.

Ancak şu an için ortada kesin bir anlaşma bulunmuyor. Samsung, söz konusu iş birliğini gerçekleştirmek için söz konusu projenin teknik anlamda bir ilerleme kaydetmesini bekliyor. Şirketlere yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung ve Niantic, gerçekleştirdikleri iş birliğini yıl sonuna kadar açıklanabilir.