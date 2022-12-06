Türkiye'de Yeni Saadet Zinciri İddiası: 300 Milyon TL Vurgun

Türkiye'de 300 milyon TL vurgun yaparak kayıplara karıştığı söylenen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Türkiye’de saadet zinciri vakalarının ardı arkası kesilmezken, bugün bir gelişme daha yaşandı. Samsun ve Konya’da iki kardeşin oluşturduğu ve aralarında kamu bankası çalışanı akrabalarının da olduğu öne sürülen bir saadet zincirinin 300 milyon TL vurguna imza attığı iddia edildi.

Vurgun iddiası, yirmi beş mağdurun şikâyet dilekçelerinin Samsun Barosu’na kayıtlı Avukat Berivan Yaralı’ya gönderilmesiyle gündeme geldi. Avukat, kendisine gelen şikâyet dilekçelerini Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

İddia hakkında soruşturma başlatıldı:

Paylaşılan detaylara göre savcı, gelen şikâyet dilekçeleri üzerine konu hakkında birleştirilmiş soruşturma başlattı. Avukat Berivan Yaralı, söz konusu şüphelilerin yakalanması ve cezalandırılması için elinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Peki bu sistem nasıl çalışıyordu?

Yaralı tarafından paylaşılan bilgilere göre iki kardeş, yurt dışı kaynaklı borsa oynadıklarını, bir kardeşin yazılımcı olduğunu ve ABD’de borsa şirketine yazılım tasarlayıp kiraya verdiklerini söylüyorlardı. Böylece çok para kazandıklarını öne sürüyorlardı.

Kardeşler, güven esasına dayalı olarak birçok kişiyi sisteme dahil ediyor, kişilerin yatırdıkları paranın aylık %8 ila %10 fazlasını geri ödemeyi vadediyordu. Sistem, 1,5 yıldır da yürütülüyordu.

Tabii her vakada olduğu gibi bunda da bir süre sonra kişilerden daha fazla istenmeye başlıyor, daha çok kazanacakları vadediliyordu. Fakat bir süre sonra kardeşler ortalıktan kaybolmuştu. Mağdurların iddiasına göre ekim ayında kaçan kardeşler, ‘birileri tarafından’ saklanıyordu.

Çete içinde akrabalar ve galericiler de var:

Avukat Yaralı, olayın başrolünde 2 kardeş, anne ve babaları, eşleri ve eski iş arkadaşlarının olduğunu ifade etti. Kardeşlerin annesinin Konya’da bir devlet bankasında yetkili bir memur olduğu ve sisteme birçok kişiyi dahil ettiği öne sürüldü.

Şahısların babasının ise lüks araçlarla sosyal medyada fotoğraflar paylaştığı, akrabaların yanı sıra birkaç galericinin de çeteye dahil olduğu iddia edildi.

Soruşturma henüz devam ediyor.