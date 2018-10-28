Şu an Google'da en çok aratılan sorulardan birisi saatin kaç olduğu. Herkesin aklındaki soruya bir açıklık getirmek gerekiyor, saatler geriye alındı mı?

28 Ekim Pazar günü, saatlerin geri alınması konusunda herkesin merak içinde olduğu bir gün. İnternette en çok aratılan sorulardan birisi de şu an saatin kaç olduğu konusunda. Bazı telefonlar saatleri otomatik geri almışken, bazılarında ise oynama yok. Peki doğru saat kaç? Ülkemizde tek saat uygulamasına devam edildiğini bildirmemiz gerekir, yani saatlerde bir değişiklik bulunmuyor.

Resmi Gazetede daha önceden de belirlendiği gibi, gün içinde gün ışığından daha fazla yararlanabilmek için yaz saatinin tüm yıl boyu uygulanması kararı alınmıştı. Yani mevcutta bulunan ileri saat uygulaması devam ediyor. Resmi Gazete'de bulunan kararla birlikte yaz ve kış saati uygulamasının kaldırıldığı da bildirilmişti.

Şu an hangi saatin doğru olduğunu merak ediyorsanız en doğru bilgiyi TRT'nin internet sitesinde bulabilirsiniz. Bunun dışında TRT'nin televizyon programlarında belirtilen saatler de güncel ve doğru saat olarak uygulanmaktadır. Bunun dışında kullanılmakta olan düzen aynı şekilde devam ettiği için manuel olarak kurulan cihazlarınıza da göz atabilirsiniz. Analog masa, duvar ve kol saati gibi ürünler de sizlere en doğru bilgiyi sağlayacaktır.

Telefonunuzun yaptığı otomatik güncelleme, bilgisayarınızdaki saat ya da internet sitelerinde bulunan saatler karardan habersiz otomatik güncellendiği için yanıltıcı olma ihtimali bulunuyor. Bu yüzden bahsettiğimiz yöntemler şu an için sizlere en doğru bilgiyi sunacaktır. Şu an uygulanmakta olan saat dilimi (GMT+3)'dür.