Ukraynalı bir bisiklet üreticisi, 367 kilometrelik menziliyle dünyanın en uzun yol giden elektrikli bisikletini imal ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Bisikletin dünya çapında en önemli ulaşım araçlarından biri olduğunu biliyoruz. Özellikle Hollanda gibi ülkeler, onlarca kilometrelik bisiklet yolları yaparak bunun önünü açmaya devam ediyor. Maalesef ülkemizde henüz bu tip bir gelişme söz konusu değil. Halbuki trafik sorununa çözüm üretmek ve daha sağlıklı yaşam için bulunabilecek en güzel çözümlerden biri bisiklet kullanımını yagınlaştırmak.

Ukrayna menşeli bisiklet üreticisi Delfast, bırakın bisiklet ve motorsikletleri; elektrikli otomobillerin bile ulaşmakta zorlanabileceği 367 km gibi dehşet bir menzile ulaşabilen bir elektrikli bisiklet geliştirdi. Fiyatı 6 bin dolardan başlayan ve tam şarj olması 6 saat alan bu bisikletin ülkemizde rağbet görmesini beklemek güç; ancak Prime adı verilen bu model şimdiden yurtdışında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Delfast'ın tek ürettiği 'canavar' bisiklet bu değil. Bir de Prime'ın üst modeli 'TOP' mevcut. Top ise 7 bin dolarlık fiyatıyla saatte tam 80 kilometre hızlara ulaşıyor. Bu haliyle birçok ülkede bisikletlerin hız sınırlarına uymayan araç, önümüzdeki süreçte bu sınırların da değişmesine ön ayak olabilir.