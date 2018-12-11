Pininfarina, Efsane Hızlı Bir Elektrikli Otomobil Üretiyor

Otomotiv devlerine yaptığı tasarımlarla adından söz ettiren İtalyan tasarım şirketi Pininfarina, şimdi de kendi aracını üretmek için kolları sıvıyor. Şirketin kurucusu Battista Firina'nın ismini taşıyacak elektrikli aracın, 2019'un Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı açıklandı.

PF0 ismiyle de tanınan ve Ferrari, Alfa Romeo ve Maserati gibi otomobil üreticilerine araç tasarımı konusunda destek sağlayan Pininfarina, tamamen kendi üreteceği bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor. Alfa Romeo Spider, Cisitalia 202 ve Ferrari 275 GTB gibi modellerin tasarımında imzası bulunan şirketin üreteceği aracın tasarımı kadar performansı da adından söz ettirecek.

Son zamanlarda yaşanan maddi sıkıntıların ardından şirket, Hindistan kökenli Mahindra Şirketler Grubu tarafından satın alınmıştı. Satışın hemen ardından, şirket bünyesinde araç üretim departmanı kurulmuştu. Şirketin kurucusu olan Battista Pininfarina'nın torunu Paolo, dedesinin hayalinin kendi ismini taşıyan bir araba üretmek ve satmak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hayal şu an gerçekleşiyor. Dedem, Pininfarina markalı araçları diğer markalardan bağımsız olarak üretebilmeyi ve satabilmeyi kendine misyon edinmişti."

Üretilecek süper otomobil 1.900 beygir gücüne ve 2300 Nm torka sahip. Aracın, 2 saniyelik sürede 0'dan 96 km/saat hıza ulaşabildiği ve çıkabildiği maksimum hızın 402 km/saat olduğu açıklandı.

Aracın tasarımı, birçok ünlü otomobil modelini tasarlayan Pininfarina'nın tasarım departmanı tarafından yapılacak. Performans kısmını ise, Porsche ile bağlantılı, Hırvat elektrikli araç üreticisi Rimac üstlenmiş durumda.

Pininfarina Battista, 2020 yılında üretilmeye başlanacak ve ABD, Avrupa ve Asya'ya ellişer adet olmak üzere toplamda 150 adet üretilecek. Bu süper otomobilin satış fiyatının 2-2.5 Milyon $ civarında olması bekleniyor.