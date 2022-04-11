Sabancı Ventures, Zack.ai ve Bulutistan girişimlerine yatırım yaparak portföyündeki girişim sayısını 4'e çıkardı. Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, yeni yatırımları hakkında bazı önemli açıklamalarda da bulundu.

Yatırım turuna çıkan girişimlerin büyük destekçisi olmayı hedefleyen Sabancı Topluluğu, Sabanı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu ‘Sabancı Ventures’ aracılığıyla iki yeni yatırım daha gerçekleştirdi. İki yeni yatırımın ardından 2020 yılında kurulan Sabancı Ventures’ın portföyündeki toplam girişim sayısı da 4’e yükseldi.

Sabancı Ventures’un yeni yatırımları, sanal sunucu, güvenlik duvarı, veritabanı ve teknik destek gibi çözümler sunan Bulutistan ve çağrı merkezlerinin yerini alabileceği düşüncesiyle yola çıkan Zack.ai girişimlerine oldu. Sabancı Ventures, daha önce Lumnion ve Thread in Motion’a yatırım yapmıştı.

Sabancı Topluluğu ekosistemi girişimlere açılıyor:

İki yeni yatırım hakkında değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, yatırım yaptıkları şirketlere sundukları avantajları da şu şekilde anlattı:

“Kendini sürekli yenileyen, gelişen, güçlenen ve değişen dünya ekonomisine hızlı adapte olan bir Sabancı Topluluğu yaratma vizyonumuz kapsamında, stratejimizin önemli parçalarından biri de geleceğin şirketlerine yatırım yapmak. Bu kapsamda Sabancı Topluluğu ekosistemini girişimlerin kullanımına açmamızın yanı sıra onların aynı zamanda global pazarlara açılabilmesi için Sabancı networkünü de kullanabilmeleri sağlıyoruz. Global ayak izi olan bir grup olmamız nedeniyle erişimimiz olan coğrafyalara etkileşimde olduğumuz girişimleri götürmek, globalleşme anlamında ekosisteme yaptığımız en önemli katkıların başında geliyor.”

‘Yeni ekonomi’ olarak adlandırdıkları enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilerin Sabancı Topluluğu’nun büyüme yolculuğunun en önemli unsurları olacağını belirten Eyigün, açıklamasının devamında amaçlarını da anlattı. Eyigün’ün açıklamasının devamı şu şekildeydi:

“Dijital teknolojiler dediğimizde siber güvenlik, dijital pazarlama, bulut teknolojisi, ileri veri analitiği, nesnelerin interneti ve yazılım geliştirmenin ön plana çıkacağı bir yatırım dönemini Sabancı Topluluğu bünyesinde başlatmış durumdayız. Tüm bunlarla amacımız, inovasyonun ve dijital dünyanın gücünü arkamıza alarak süreçlerimizde verimlilik artışı ve maliyet avantajı sağlamak; ürünlerimizi yeni teknolojilerle harmanlayarak müşterilerimize katma değer yaratmak ve bununla birlikte yeni pazarlara erişim sağlamak. Sabancı Ventures girişimlere yaptığı yatırımlarla; SabancıDx şirketimiz ise yapacağı stratejik yatırımlarla tüm bu yapılanmanın lokomotifi olacak.”

İlk etapta 30 milyon dolar fon büyüklüğüne sahip olan Sabancı Ventures, hem yurt içi hem de yurt dışında tohum sonrası ve Seri A aşamalarındaki girişimlere büyüme amaçlı olarak 500 bin ila 4 milyon dolar arasında yatırım yapıyor.