Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Yeşil Bina Sertifikası' Verildi

2019 yılında yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyesinde almaya hak kazandı.

1998 yılında Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından oluşturulan sürdürülebilir yeşil bina sertifikasyonu olan LEED, enerji ve çevre dostu tasarımlara öncülük ederek sürdürülebilir sistemler oluşturulmasını amaçlıyor.

31 Ekim 2009 tarihinden bu yana hizmet veren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, çevre dostu yapısı, yüksek enerji verimliliği, sürdürülebilir temiz enerji kullanması ve karbon salınımının düşürülmesine destek vermesi nedeniyle LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyede almaya hak kazandı.

LEED sertifikasyonu daha önce Türkiye’den İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na verilmişti

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG CEO'su Ersel Göral, “Yaptığımız işlerin ve verdiğimiz hizmetlerin temelinde insana, topluma ve doğaya dair iyi olanı ortaya koymak yatıyor” dedi.

Doğaya saygılı ve enerji tasarruflu yürüttükleri operasyon ve konforlu iç mekan koşulları ile dünyada en çok tercih edilen LEED sertifikasyonuna dahil olduklarını belirten Göral, “Bu sertifikayı, başvurduğumuz ilk yılda Gold kategorisinde alarak önemli bir başarıya imza attık. Bu sertifikaya sahip olarak, enerji verimliliğinde yüzde 30 artış hedeflerken, doğalgaz kullanımında ve karbon emisyonunda ise yüzde 30 azalma gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Su tasarrufunda da yüzde 25 oranında bir hedefleri olduğunu söyleyen Göral, 2020 yılının ilk çeyreğinde temelini atacakları yeni terminal binasının da yine bu hedeflere uygun bir şekilde inşa edileceğini kaydetti. LEED sertifikasyonu daha önce Türkiye’den İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na verilmişti.