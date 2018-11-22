Netflix Mahkemelik Olduğu Satanist Kilisesiyle Anlaştı

Satanist kilisesi, Sabrina dizisinde kullanılan heykellerden birisinin telifinin kendilerine ait olduğunu ve dini sembollerinin bu şekilde kullanımından rahatsız olduklarını söyleyerek mahkemeye başvurmuş ve 150 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Netflix, satanist kilisesi ile anlaşma yoluna gitti. Anlaşmanın detayları tam olarak bilinmemekle beraber, yayınlanmış bölümlerde satanist kilisesine ait behemoth figürünün credits kısmında yer alması sağlanacak.

Anlaşma sonucunda Netflix’in 150 milyon dolarlık tazminat talebinin ne kadarını ödemeyi kabul ettiği ise henüz sır. Söz konusu satanist kilisesi olunca anlaşmaya neyin dahil olup neyin olmadığını kestirmek oldukça zor.

Belki de Netflix bu işlere hiç bulaşmayıp yalnızca eski Sabrina dizisini satın alsaydı daha az masraf edebilirdi. Üstelik oradaki Salem adlı kedi gayet iyiydi. Bununla beraber Sabrina dizisi Archie Comics’in çizgi romanına daha sadık, 90’lardaki meşhur sit-com ile çok büyük benzerlikler taşımıyor.

Bir de ülkemizde yayınlanmış olan yerli verisyonu Acemi Cadı vardı. Neyse ki bu dizi etliye sütlüye dokunmayan bir yapımdı da kimse dava etmedi.