Sabun kullandığını düşünürken aslında bir kalıp peynir kullandığını fark eden kadın bunu sosyal medya hesabında paylaşınca oldukça komik tepkiler aldı. Birkaç gün boyunca peyniri sabun olarak kullanan kadın, sabun sandığı peynirin köpürmediğini fark edince durumu anladı.

Reddit kullanıcısı bir kadın, ortaya çıkan corona virüsü salgınından dolayı herkes gibi ellerini sık sık yıkamaya özen gösteriyordu. Fakat ellerini sabunla yıkadığını sanan kadın aslında peynir kullandığını fark edince hayal kırıklığına uğradı. Bunun üzerine Reddit’te hikayesini paylaşmaya karar veren Miley adlı kadın, bir anda popüler oldu ve oldukça komik tepkiler aldı.

Hikayesini paylaşan Miley, sabunla peyniri nasıl birbirine karıştırdığını detaylıca anlattı. Sarhoş olduğu bir gece peynir parçasını dışarıda unutan kadın, uyanınca dışarıda unuttuğu peynir parçasını kalıp sabun sandı. İşin komik tarafı ise kadın, birkaç gün boyunca o peynirle ellerini yıkmaya devam etti.

Miley, ilginç durumu şu şekilde özetledi “Sabunumun köpürmediğini fark ettim ve sabunu biraz inceleyince şok edici bir gerçekle karşılaştım çünkü bu sabun değil, kelimenin tam anlamıyla bir peynir parçasıydı. Bulaşıklar için sıvı bir sabun kullanıyorum, bunun gibi bir kalıp sabunu sadece el temizliğinde kullanıyordum çünkü ellerimi daha yumuşak tutuyor. Bu peynir parçasını birkaç gün kullanmaya devam ettim ama ilginç bir şekilde bir türlü köpürmüyordu. Bu neden köpürmüyor diye düşündüğüm sırada sabunu incelemeye karar verdiğimde bunun aslında sabun değil çedar peyniri olduğunu fark ettim. O gece sarhoş olduğum için peyniri dışarıda bıraktığımdan ve daha sonra onu sabun sandığımdan şüpheleniyorum.”

Bu hikayenin ardından kullanıcılardan eğlenceli tepkiler geldi. Bir Reddit kullanıcısı kadına “Peyniri sabun sanıp ellerini yıkarken sabunu da peynir sanıp yemedin umarım.” dedi. Bir diğer kullanıcı ise “Bu, sabunu buzdolabına koyduğunuz anlamına mı geliyor?” dedi. Son kullanıcı ise kadına hak verdi ve peynirin gerçekten de sabuna benzediğini söyledi.