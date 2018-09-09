Saç Şeklinizin İş Hayatınızda Ciddi Bir Etkisi Bulunuyor

Saç şekillerinin, 'profesyonel' bulunmadığı takdirde kişinin iş hayatı üzerinde olumsuz etki bıraktığı açıklandı.

İş hayatı her zaman için 'profesyonel' görünmeyi, giyinmeyi, konuşmayı gerektiren bir alan olarak anılmıştır. Her ne kadar günümüzde pek çok genç sektörde bu profesyonel görünme zorunluluğu yavaş yavaş ortadan kalksa da ne yazık ki son bulmuş değil. Yapılan araştırmalara göre ise pek çok sektörde özellikle saç şekillerinde büyük bir tektipleştirme söz konusu.

Hatta bu durum o kadar ciddi bir boyutta ki özellikle göz önünde olunan mesleklerde -haber sunuculuğu gibi-, görsel olarak karakterinizi yaratan koçlarla çalışmak durumundasınız. Saçınızı uygun şekilde kestirmek, toplamak ve hatta rengini bile buna göre seçmek zorundasınız. Eğer bunlara uymazsanız iş dünyası sizi 'anti profesyonel' olarak etiketliyor ve 'uygunsuz' oluyorsunuz.

Teksas Üniversitesi'nde akademisyen olan Mary Angela Bock ve araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen bir incelemede ekip, 400'den fazla kadın gazetecinin fotoğraflarını inceledi ve %98.5'inin 'düzgün' saç kesimleri olduğunu fark etti. Neredeyse tamamı sarışın olan kadın gazetecilerin aynı zamanda saç kesimleri de üçte iki oranda aynıydı.

Ekip, bu durumun neredeyse tüm çalışma alanlarında var olduğunu belirtti ve özellikle kadınların şekilci yaklaşıma ve tektipleştirilmeye oldukça fazla maruz kaldığını belirtti. Söz konusu ayrımın ve stereotipleştirme çalışmasının siyahi kadınlarda çok daha büyük bir etkisi olduğu da çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş durumda.

Yani aslında, başarınızı ve 'gelebileceğiniz yeri' ne yazık ki hala saç şekliniz ya da saçınızın rengi belirliyor. Erkek çalışanlarda da benzer bazı 'profesyonel' görünme zorunlulukları olsa da tüm araştırmalar bu konunun en çok kadınları etkilediğini kanıtlamış durumda.