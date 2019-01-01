Kripto para piyasalarında işlem gören 2000’e yakın farklı birim var. Bugün öğle saatlerinden itibaren yakaladığı ivmeyle görenleri şaşkına çeviren Paragon isimli tuhaf bir kripto para, 3 saatte 0.10 dolardan 10,28 dolara yükseldi. Peki yükselişinin ardındaki nedenler neydi? Paragon (PRG) ne için kullanılıyor?

Kripto paralarla biraz haşır neşir olduysanız, sistem içerisindeki her kripto paranın güvenilir olmadığını bilirsiniz. Bu konuda Türkiye’de aylar boyunca insanları kandıran sözde kripto paraları değil, borsalarda gerçek anlamda işlem gören, alım-satım aracı olarak kullanabileceğiniz kripto paralardan bahsediyoruz.

Günümüzde sayıları 2000’e yaklaşan işleme açık kripto paraların her birisi kendisine özgü amaçlara sahip. Kimisi bilimsel araştırmalara kaynaklık etmek, kimisi bankalardaki havale sistemlerine alternatif sağlamak amacıyla ortaya çıktı. Bazı kripto paralar ise söylendikleri amaçlarla değil, yasa dışı işlemler için de kullanılabiliyorlar.

1 Ocak 2019 Salı (bugün) saat 12.04 sularında hareketlenmeye başlayan Paragon isimli kripto para, CoinMarketCap.com verilerine göre saat 16.54 sularına kadar inanılması güç bir dalgalanma yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

Aşağıdaki grafikte, Paragon’un son 24 saatteki piyasa değeri ve dolar karşısındaki değerinin değişimini görüyoruz:

Saat 12:00 sonrasında yükseliş yaşamaya başlayan Paragon, 15:09’a dek ivmesini sürdürüyor, bu sırada 0,10 dolar olan değeri 10,28 dolara kadar yükseliyor. Yani yaklaşık olarak 3 saat gibi bir sürede, tam olarak 102,8 kat değerleniyor.

Bu dalgalanmanın ardından Paragon, 5,75 dolar seviyesine kadar gelip ikinci bir yükselişle 10,26 dolara çıkıyor. Sonrasında ilk rekorunu geçemeyecek şekilde bir benzer dalgalanma daha geçiriyor.

Asıl ilginç detay, Paragon’un değeri artışına neden olan piyasa değeri. Bugün saat 12:00 sularında, yani yükseliş dalgası başlanmadan önce Paragon’un piyasa değeri 20 milyon dolardı. 10,28 dolar seviyesinde çıktığı anda, bu değerin 677 milyon dolara yükseldiğini gördük. Yani bir kripto para yatırımcısı, Paragon ekosisteminde yüklü miktarda (657 milyon dolar kadar) işlem gerçekleştirdi, dalgalanmalar sonucunda saat 17.20 sularında Paragon’un piyasa değeri 324 milyon dolar seviyelerine kadar çıkmış oldu.

UYARI: Paragon, melek görünümlü bir şeytan olabilir

Girişte kripto para piyasalarında bazı kötü amaçlı istisnaların bulunduğundan bahsetmiştik. Paragon ya da resmi internet sitesine göre ParagonCoin, kenevir ticaretinde bir araç olarak kullanılması amacı taşıyor.

Paragon platformu Ekim 2017’de, Danimarka kökenli ve merkezi ABD, San Francisco’da bulanan Zendesk adındaki bir şirkete bağlı. Görünürde her şey yasal olsa da işin içinde, açık şekilde söylenen “kenevir ticaretinde rol oynama amacı” var. Resmi internet sitesine göre, Paragon’un arkasında 21 kişilik bir ekip bulunuyor.

Kenevirin uyuşturucu imalatı dışında iplik, kumaş, kağıt ve ilaç sanayisi gibi alanlarda kullanıldığını biliyoruz. Nitekim uyuşturucuyla olan bağlantısı, üretim için izin almayı zorunlu kılıyor, küresel çaptaki ticareti resmi kurumlar tarafından sürekli denetleniyor. Paragon’un bu ticarette yer almak isteyen bir değişim aracı olma amacı, ilk etapta kulağa pek hoş gelmiyor.

Her ne kadar kenevir son derece önemli bir bitki olsa da Paragon’da yaşanan ani dalgalanmalar, piyasaya aniden giren 657 milyar dolarlık nakit, şüphe uyandırıyor.

Eğer kripto para piyasalarında yatırım yapacak bir alternatif ararken Paragon dikkatinizi çekerse, kesinlikle yatırım yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Nitekim kendisinin amacı yatırım değil, değişim aracı olmak.