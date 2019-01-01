Tek Kişinin Yaptığı Bright Memory Adlı Oyun Steam'e Geliyor

Oyunun erken erişim versiyonunda yalnızca bir saatlik içerik oynanabilir halde olacak, kendisi ise toplam 3 saat oynanabilecek. Kalan iki saatlik içerik ise oyun tamamen yayınlandığında oyuna eklenecek. Oyun geliştiricisi ayrıca Bright Memory 1.0’a yeni hareketler, yetenekler, silahlar ve bir başarım sistemi ekleneceğini söylüyor.
Bright Memory oyunu, Zeng Xiancheng adlı bir geliştirici tarafından geliştiriliyor. Proje daha önce Epic Games sayesinde Unreal Geliştirici Desteği’ne kavuşmuştu.
Oyun 2020 yılında geçiyor. Yeni keşfedilen bir malzemeden yapılmış olan kadim bir kılıcın, ölüleri geri getirebilme özelliği olduğu ortaya çıkar. SRO adı verilen doğal bilimler araştırma örgütü bu eseri incelemek için götürür. Bu esnada SRO’nun merkezine bir saldırı gerçekleşir. Saldırının faili ise SAI adlı bir kiralık asker ordusudur. Hikaye daha sonra sinyallerdeki koordinatların değiştirilmesi üzerine, pek çok kadim canlının yaşadığı ve Antarktika’nın üstündeki topraklarda bir savaş başlar. SRO hem SAI’yi durdurmak hem de bu komplo teorisini çözmek zorundadır.
Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: i5-3470 INTEL veya AMD Equivalent
- RAM: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7770
- DirectX: Version 11
- Boş Alan: 4 GB
Tavsiye Edilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
- İşlemci: i7-4790K INTEL veya AMD Equivalent
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 veya AMD Radeon R9 390
- DirectX: Version 11
- Boş Alan: 4 GB