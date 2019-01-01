Tek Kişinin Yaptığı Bright Memory Adlı Oyun Steam'e Geliyor

Tek kişi tarafından geliştirilen first person shooter oyunu Bright Memory, 12 Ocak 2019’da Steam’de erken erişime açılacak.

Oyunun erken erişim versiyonunda yalnızca bir saatlik içerik oynanabilir halde olacak, kendisi ise toplam 3 saat oynanabilecek. Kalan iki saatlik içerik ise oyun tamamen yayınlandığında oyuna eklenecek. Oyun geliştiricisi ayrıca Bright Memory 1.0’a yeni hareketler, yetenekler, silahlar ve bir başarım sistemi ekleneceğini söylüyor.

Bright Memory oyunu, Zeng Xiancheng adlı bir geliştirici tarafından geliştiriliyor. Proje daha önce Epic Games sayesinde Unreal Geliştirici Desteği’ne kavuşmuştu.

Oyun 2020 yılında geçiyor. Yeni keşfedilen bir malzemeden yapılmış olan kadim bir kılıcın, ölüleri geri getirebilme özelliği olduğu ortaya çıkar. SRO adı verilen doğal bilimler araştırma örgütü bu eseri incelemek için götürür. Bu esnada SRO’nun merkezine bir saldırı gerçekleşir. Saldırının faili ise SAI adlı bir kiralık asker ordusudur. Hikaye daha sonra sinyallerdeki koordinatların değiştirilmesi üzerine, pek çok kadim canlının yaşadığı ve Antarktika’nın üstündeki topraklarda bir savaş başlar. SRO hem SAI’yi durdurmak hem de bu komplo teorisini çözmek zorundadır.

Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: i5-3470 INTEL veya AMD Equivalent

RAM: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7770

DirectX: Version 11

Boş Alan: 4 GB

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