Ünlü konsol modcularından Ben Heck, sadece tek elle bütün oyunları kontrol edebileceğiniz bir ürün geliştirdi.

Konsollar söz konusu olunca PC'lerin önüne geçebilmek için binbir formül üretiliyor. Hem mobil hem, taşınamaz konsollar, ilginç kontrolcü teknikleri veya gözlüksüz 3D sunan el konsolları... Elbette bunlar sadece bilindik firmaların fikirleri. Konsolları kafasına göre eğip bükebilen isimler daha ilginçlerini de yapabiliyor.

Ünlü mod yapımcılarından Ben Heck, PlayStation 4 için sıradışı bir cihaz geliştirdi. Her ne kadar karakteri kontrol edebilmeniz, istediğiniz şeyi aynı anda yapabilmeniz gibi konularda biraz soru işareti oluştursa da PlayStation 4 için böyle bir ürün üretilmemişti.

Hemen aşağıda izleyeceğiniz ürünle ilgili heveslendiyseniz, bunun henüz satışa çıkmayan ve yine aynı isim tarafından 3D yazıcıdan çıkarılmış bir donanım olduğunu belirtmeliyiz. PS4 Mini Controller adı verilen bu cihaz gerçekten de tamamen açık dünya, birçok tuş desteğine ihtiyaç duyacağınız Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunun dahi üstesinden geliyor.

Ben Heck, bu tasarımın 3D yazım notlarını takipçileriyle paylaşmış durumda. Farklı bir konsol deneyimi istiyorsanız siz de deneyebilirsiniz. Fazlası için Heck'in YouTube kanalına göz atabilirsiniz.