Üç Haftada Apple Kullanıcılarının %50'si iOS 12'ye Geçti

Verilere bakıldığında Apple'ın iOS 12 ile performans artışı vaadi işe yaramış gibi görünüyor. iOS 12'nin yayınlandığı 3 haftalık süreçte Apple kullanıcılarının yarısından fazlası iOS 12'ye geçiş yaptı.

Dünyanın en büyük şirketi konumunda bulunan Apple, mobil işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 12’yi yaklaşık 3 hafta kadar önce iPhone, iPad ve iPod kullanıcılarına yayınladı. Peki bu 3 haftalık süreçte Apple kullanıcılarının ne kadarı iOS’in yeni sürümüne geçiş yapmayı tercih etti?

Apple geliştirici sayfasında yer alan bilgilere göre son dört yıl içinde tanıtılan iOS cihazların %53’ü iOS 12’ye geçiş yapmış durumda. Bu listeye 2014 yılından önce tanıtılan iOS cihazları da eklediğimizde ise oran yine %50 seviyelerinde kalıyor. Söz konusu verileri iOS 11 ile kıyasladığımızda ise sonuçlar daha da ilginç oluyor.

iOS 11, piyasaya sürüldükten 4 ay sonra %65’lik kullanım oranına ulaşmıştı. iOS 12 ise üç haftalık bir periyotta %50’lik kullanım oranına ulaşmış durumda. Bu da iOS 12’nin benimsenme konusunda iOS 11’i geride bırakacağı anlamına geliyor. Apple’ın iOS 12 ile cihazları hızlandıracağını açıklası, geçişi hızlandıran en önemli etken olabilir.

Sonuçları Android ile karşılaştırdığımız da ise durum daha ilginç oluyor. Android geliştirici konsoluna baktığımızda Android ekosisteminin %50’sinden fazlasının hala Android 6.0 Marshmallow ve daha eski Android sürümü kullandığı görülüyor. Android 9.0 Pie’ın tanıtıldığı düşünülürse Android tarafında güncelleme konusunda sıkıntılar hala devam ediyor diyebiliriz.