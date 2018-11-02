‘Çevrimiçi Özgür Ansiklopedi’ olarak tanımlanan Wikipedia, pek çok faydalı bilginin yanı sıra birbirinden ürkütücü, esrarengiz ve uyku kaçıran bilgiye de ev sahipliği yapmaktadır. Eğer biraz ‘gerilmek’ sizin için sorun değilse aşağıda listelenen sayfaları ziyaret edebilirsiniz. Tüm sayfalar, +13 yaş sınırına sahiptir ve bazı sayfalarda rahatsız edici görüntüler bulunmaktadır.
1- Fred ve Rosemary West
1967-1987 yılları arasında toplam 12 cinayet işleyen Fred ve Rosemary'nin hedefinde genellikle genç kadınlar bulunuyordu. Kadınları öldürmekle kalmayan ikili, işkenceden cinsel istismara kadar çeşitli saldırılarda da bulunuyorlardı.
2- Siyah Gözlü Çocuklar
Hikayeleri 1950'lere kadar uzanan siyah gözlü çocuklar, otostopçuluk yapan soluk tenli ve siyah gözlü paranormal yaratıklar olarak tasvir ediliyor.
3- Lizzie Borden
1860-1927 yılları arasında yaşayan Lizzie Andrew Borden'ın 1892 yılında babasını ve üvey annesini balta ile öldürdüğü iddia edildi. Elde edilen tüm kanıtlara rağmen Borden, kendini aklamayı başardı ve serbest bırakıldı.
4- Evrenin Kaderi
Hiçbirimiz evrenin nihai sona nasıl ereceğini göremeyeceğiz. Buna karşın evrenin nasıl son bulacağına dair hikayeler pek çok kişiyi ürkütmektedir. Bu sayfada da karşılaşacağınız şey tam olarak bu olacak.
5- Joyce Vincent
1965 doğumlu olan Joyce Carol Vincent, önce arkadaşları ile iletişimini kesti, sonra işinden istifa etti. Son olarak ise ailesi ve diğer yakınları ile iletişimini kopma noktasına getirdi. 2003 Aralığında hayata gözlerini yuman Vincent'in cesedi ise ancak 2006 yılında bulundu.
6- MKUltra Projesi
MKUltra Projesi, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Ajansı'nın (CIA) zaman zaman yasa dışı insan deneylerine de sahne olan zihin kontrolü programının kod adıdır.
7- Olağanüstü Ölümler Listesi
Bu sayfada, tarih boyunca pek çok kaynak tarafından olağanüstü olarak tanımlanan bazı ölümlerin listesine ulaşabilirsiniz.
8- Maura Murray'in Kaybolması
Şubat 2004'te bir trafik kazası geçiren Murray, kazanın ardından esrarengiz bir şekilde oradan kayboldu ve onun nerede olduğu kimse tarafından bilinmiyor.
9- June ve Jennifer Gibson
June ve Jennifer Gibson, sadece birbirleri ile iletişim kurdukları için 'sessiz ikizler' olarak biliniyorlardı. Bir süre kurgu hikayeler yazan ikili, daha sonra ise suça meyil etti.
10- Hinterkaifeck Katliamı
Almanya'nın Münih kentinin 70 kilometre kuzeyindeki bir çiftlikte 1922 yılında yaşanan bir olayda çiftlikte bulunan 6 kişi katledildi. Cinayetin kimin işlediği ya da neden işlendiği hala bilinmiyor.