Korku filmlerini seviyor musunuz? Bol karanlık, bol çığlık ve ani çıkışlar... Peki gerçek korku hikayeleri size neler hissettirir? İşte Wikipedia'daki en ürkütücü 10 sayfa.

‘Çevrimiçi Özgür Ansiklopedi’ olarak tanımlanan Wikipedia, pek çok faydalı bilginin yanı sıra birbirinden ürkütücü, esrarengiz ve uyku kaçıran bilgiye de ev sahipliği yapmaktadır. Eğer biraz ‘gerilmek’ sizin için sorun değilse aşağıda listelenen sayfaları ziyaret edebilirsiniz. Tüm sayfalar, +13 yaş sınırına sahiptir ve bazı sayfalarda rahatsız edici görüntüler bulunmaktadır.

1967-1987 yılları arasında toplam 12 cinayet işleyen Fred ve Rosemary'nin hedefinde genellikle genç kadınlar bulunuyordu. Kadınları öldürmekle kalmayan ikili, işkenceden cinsel istismara kadar çeşitli saldırılarda da bulunuyorlardı.

Hikayeleri 1950'lere kadar uzanan siyah gözlü çocuklar, otostopçuluk yapan soluk tenli ve siyah gözlü paranormal yaratıklar olarak tasvir ediliyor.

1860-1927 yılları arasında yaşayan Lizzie Andrew Borden'ın 1892 yılında babasını ve üvey annesini balta ile öldürdüğü iddia edildi. Elde edilen tüm kanıtlara rağmen Borden, kendini aklamayı başardı ve serbest bırakıldı.

Hiçbirimiz evrenin nihai sona nasıl ereceğini göremeyeceğiz. Buna karşın evrenin nasıl son bulacağına dair hikayeler pek çok kişiyi ürkütmektedir. Bu sayfada da karşılaşacağınız şey tam olarak bu olacak.

1965 doğumlu olan Joyce Carol Vincent, önce arkadaşları ile iletişimini kesti, sonra işinden istifa etti. Son olarak ise ailesi ve diğer yakınları ile iletişimini kopma noktasına getirdi. 2003 Aralığında hayata gözlerini yuman Vincent'in cesedi ise ancak 2006 yılında bulundu.

MKUltra Projesi, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Ajansı'nın (CIA) zaman zaman yasa dışı insan deneylerine de sahne olan zihin kontrolü programının kod adıdır.

Bu sayfada, tarih boyunca pek çok kaynak tarafından olağanüstü olarak tanımlanan bazı ölümlerin listesine ulaşabilirsiniz.

Şubat 2004'te bir trafik kazası geçiren Murray, kazanın ardından esrarengiz bir şekilde oradan kayboldu ve onun nerede olduğu kimse tarafından bilinmiyor.

June ve Jennifer Gibson, sadece birbirleri ile iletişim kurdukları için 'sessiz ikizler' olarak biliniyorlardı. Bir süre kurgu hikayeler yazan ikili, daha sonra ise suça meyil etti.

Almanya'nın Münih kentinin 70 kilometre kuzeyindeki bir çiftlikte 1922 yılında yaşanan bir olayda çiftlikte bulunan 6 kişi katledildi. Cinayetin kimin işlediği ya da neden işlendiği hala bilinmiyor.