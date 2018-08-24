Sadık Dostlarımız Olan Köpeklerin Duyguları Var mı?

Köpeklerle aynı evde yaşıyorsanız, onların mutlu ya da mutsuz olduklarını anlayabilirsiniz. Peki, bilime göre köpeklerin duyguları gerçekten var mı?

İnsanlar yüzyıllar önce köpekleri evcilleştirmişler ve onlarla bağ kurmuşlardır. Zaman içerisinde insanların en iyi dostlarından olan köpekler, bakıcılarına göre çeşitli duygulara sahiplerdir. Bununla birlikte mutlu, mutsuz ya da heyecanlı olabilen köpeklerin duyguları olduğu, bilim toplulukları tarafından da onaylandı. Ancak bilim insanları bu bilginin dayandığı noktaları ölçemiyor.

Konunun irdelenmesi ve bir sonuca bağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 975 köpek sahibinin fikirleri alındı. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı çünkü birçok kişi duygusal sıkıntılar yaşadığı dönemlerde, en yakınlarında köpeklerinin olduğunu belirttiler. Bu durumu normal bulan bilim insanları, köpeklerin terapi sürecinde en çok yardım alınan hayvan olduğunu ifade ettiler.

Yardımlı tedavi olarak adlandırılan tedavi yönteminde köpekler, yardımcı terapist olarak insanlara yardımcı olmaktadır. Buradan elde edilen verilere baktığımızda, köpekler insanları sorunsuzca anlayabiliyorlar. Ancak tabii ki bu durum her zaman geçerli olmayabilir. İnsan kadar mantıklı düşünemediği kesin olarak bilinen köpekler, daha öncesinde de belirttiğimiz üzere, uzun süre aynı evin içerisinde ölen sahibi ile kaldığında onu yiyebiliyor.

Bu bağlamda, köpeklerin duygularının olup olmadığı konusunun anlaşılabilmesi için bu canlıların vücut hareketlerine ve hormon seviyelerine bakıldı. Araştırmalar sonucunda, köpekler sahipleri tarafından anlaşıldığında vücutlarındaki oksitosin seviyeleri artıyordu. Bu hormon aynı zamanda, köpeklerin gevşemelerine de yardımcı oluyor. Benzer şekilde hoşlanmadıkları ortamlarda stres hormanları artış gösteren canlıların kortizol düzeyleri de artmaktadır. Tüm bu bilgiler ele alındığında, köpekler ve insanlar arasındaki bilgiler tam anlaşılamıyor olsa da her iki türün sağlığı için de beraber yaşamaları faydalı olarak görülüyor.

Eğer, daha önce köpeklerle birlikte yaşadıysanız, bu muhteşem canlıların aslında ne kadar duygusal olduğunu da bilirsiniz. Uyurken gördükleri rüyalara verdiği tepkiler dahi, bu dostlarımızın bir kişiliğe ve duyguya sahip olduğunun en büyük örnekleri arasında geliyor.