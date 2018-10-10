Apple'ın Safari'ye getireceği güncellemeleri ilk olarak denediği Safari Technology Preview (Safari Beta) 67 güncellemesini aldı.

Safari'nin 2 yıl önce tanıtılan deneysel tarayıcısı Safari Technology Preview (Safari Beta), hata gidermeleri ve yeni özellikler içeren 67 güncellemesini aldı. Apple, Safari Technology Preview'i Safari'ye getireceği yeni özellikleri denemek amacıyla piyasaya sürmüştü. Burada denenen özellikler, hatalara göre geliştirilip Safari'nin orijinal versiyonuna ekleniyordu.

Safari Technology Preview 67; mouse hareketleri, WebRTC, medya, CSS, JavaScript, web animasyonları, Shadow DOM, Web API, Apple Pay, web görüntüleyicisi, web driver ve depolama alanlarında hata gidermeleri ve özellik geliştirmeleri içeriyor. Yeni Safari Beta güncellemesi şu an itibariyle macOS High Sierra'da ve 2018 Eylül ayında tanıtılan, macOS'un bir sonraki versiyonu olacak Mojave'de kullanılabilir durumda.

Safari Technology Preview 67, Apple'ın yazılım güncelleme merkezi Mac AppStore'da indirilebilir durumda. Apple'ın Safari Technology Preview uygulaması ile amacı, kullanıcılardan hata raporlarını ve geri bildirimleri toplayıp bunlar doğrultusunda Safari'yi en mükemmel hale getirmek. Safari Technology Preview, orijinal Safari ile yan yana / aynı anda çalışabilmekte ve geliştirici hesabı gerektirmemekte. Bu doğrultuda uygulamaya dileyen herkes ulaşabilir.