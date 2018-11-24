Vücudu 3D Görüntüleyecek Tarayıcı Geliştirildi

Hastalık teşhisinde devrim niteliğinde gelişme yaşandı.

Kaliforniya Üniversitesi bilim insanları, vücuttaki tüm organları ve dokuları aynı anda görüntüleyebilen bir 3D tarayıcı geliştirdi.

Üniversitenin Davis Kampüsü’nde görevli Simon Cherry ve Ramsey Badawi tarafından 13 yıllık bir proje olarak yürütülen çalışmanın sonucunda Explorer isimli 3D tarayıcı 20 ila 30 saniye gibi kısa bir sürede bütün vücudun görüntüsünü alabiliyor.

Pozitron Emisyon Tomografi ve X-ışını Bilgisayarlı Tomogrofi gibi tarama sistemlerini birleştirerek oluşturulan teknoloji, başta kanser olmak üzere birçok hastalığı teşhis etme konusunda yeni bir devrin kapılarını açacak.

Yalnızca vücut taraması değil, vücuttaki kan akışının gücü ve ilaçların nasıl emildiğinin takibini de sunan cihaz, vücuttaki iltihap veya enfeksiyonu da tespit edebiliyor ve hastalığın hangi bölgelerde yayıldığını da görüntüleyebiliyor.

Hala geliştirme aşamasındaki cihazın 2019 yılının Haziran ayından itibaren hastanelerde kullanılması planlanıyor.

Cihazın tarama örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz: