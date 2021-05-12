Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, programda yeni bir kademeye geçildiğini açıkladı ve sağlık çalışanlarının eşlerinin bu kapsamda randevu almaya yarından itibaren başlayabileceklerini bildirdi.

Ülkemizde aşı çalışmaları öncelikli yaşlar, hastalıklar ve sağlık çalışanları gibi meslek grupları özelinde uygulanmaya devam ediyor. Aşı programının başlangıcında ilk olarak aşılanan gruplar arasında sağlık çalışanları geliyordu. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının eşleri de aşı programına dahil edildi.

Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, yarından itibaren (13 Mayıs 2021) sağlık çalışanlarının eşlerinin de aşı için randevu alabileceklerini bildirdi. Koca, aynı zamanda sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği açıklamasında ''Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

Aşı programının 2. aşaması uygulanıyor:

Ülkemizde aşılama çalışmaları başladığında, sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik detaylı bir uygulama takvimi paylaşılmıştı. Aşama aşama farklı grupların yer aldığı takvimin ilk aşamasında sağlık çalışanları, yaşlı ve engelli koruma evleri gibi kurumlarda çalışanlar ve 65 yaş üstü kişiler yer alıyordu. Bu aşama tamamlandı ve şu an için ikinci aşamada yer alan grupların aşı çalışmaları devam ediyor. Bu aşamada ise 50 - 64 yaş arasındaki bireyler ile birlikte 'Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler' yer alıyor.

Henüz ikinci aşamada aşı uygulamalarında hangi grupta olunduğuna dair ise net bir bilgi yok. Aşı programına dair tüm detaylı bilgilere ve aşı takvimine göz atmak isterseniz buraya tıklayarak Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.