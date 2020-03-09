Sağlık Bakanı: Geç Önlem Alsaydık İtalya Gibi Olabilirdik

Dünya genelinde 111.000'den fazla kişiye bulaşan ve 3.000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü ülkemizde henüz görülmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan resmi rakamlara göre 111.000'den fazla kişiye bulaşan ve 3.893 kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, Çin’de ortaya çıksa da Avrupa’daki vaka sayısı da oldukça hızlı bir artış gösteriyor. Özellikle İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya’daki vaka sayıları her geçen dakika artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Corona virüsü hakkındaki toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koca, “Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık şu an Türkiye’nin birçok bölgesinde virüsü görür hâle gelecektik” ifadelerini kullandı.

‘Önlemlerde gecikseydik İtalya gibi olabilirdik’

Türkiye’nin, sınır kapılarını erken dönemde kapattığını belirten Fahrettin Koca, "İran’ın Kum ve Meşed şehirlerinde Wuhan’da olduğu gibi karantina uygulansaydı olaylar bu seviyeye gelmezdi" dedi

Bakan Koca; Fransa ve Almanya gibi ülkelerde Corona virüsü vaka sayılarının hızla arttığını belirtirken ülkemizde de 2.000'e yakın vaka üzerinde çalışıldığını ve bu vakaların hiçbirinde pozitif sonuçlara rastlanmadığını dile getirdi. Fahrettin Koca, virüsün Türkiye’ye yurt dışından geliş ve gidişlerden bulaşabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca virüse karşı vatandaşları uyardı. 81 ildeki hastanelerin tamamının bilgilendirildiğini belirten Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Corona virüsü küresel ama mücadelemiz ulusal. Tedbirlerin alınması için başta komşularımız olmak üzere çağrıda bulunduk ama dikkate almadılar. Özellikle kalabalık ortamlardan bütün vatandaşlarımızın uzak durmasını istiyoruz. Virüsün görüldüğü yerlere seyahatlerin mümkün olduğu sürece ertelenmesini talep ediyoruz. Türkiye'de vaka görülmesi hâlinde bulaşıcılığı önlemek için tüm tedbirleri aldık. 81 ilde hastanelerimizi belirledik.”

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de yorum yapan Fahrettin Koca, her şüpheli vakanın Corona virüsü olarak paylaşılmasının tedirginlik yarattığını ifade etti. Koca, ayrıca bu paylaşımları yapan kişilerin İçişleri Bakanlığı tarafından takip edildiğini de belirtti.