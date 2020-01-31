Sağlık Bakanı, Corona Virüsü Hakkındaki Soruları Yanıtladı

Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, Dünya Sağlık Örgütü şu anda Türkiye için gerek görmese bile ciddi önlemler alındığının altını çiziyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çıkış noktası Çin olan Corona virüsünün neden olduğu salgınla ilgili alınan önlemleri görmek için Ankara’dan İstanbul Havalimanı’na geldi. Havalimanında oluşturulan karantina müşahede odası ile Çin’den gelen yolcuların kontrolden geçirildiği termal kameralı alanları inceleyen Koca, daha sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuyu oldukça ciddiye aldıklarını belirten Koca, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye için uygulanmasının erken olduğu dönemde bile termal kamera sistemleri ve maske uygulamasını devreye soktuklarını belirtti.

Bakan Koca, yanlış bilgilendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye için henüz gerek görülmese de konuyla ilgili hızlıca tedbir alındığının altını çizen Koca, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"38 derece üzerinde ateşle Çin'den gelen yolcular için bu uygulamayı başlattık. Karantina odalarımızı ve ambulans sistemimizi hızla devreye sokma noktasında tedbirlerimizi aldık. Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. 11 bin kişiden Corona virüsü şüphesi olan kimse olmadı. Dünya Sağlık Örgütü; küresel, ciddi bir durum olduğunu ifade etti. Bunu ifade ederken seyahat kısıtlamalarını önermedi.

Biz Türkiye olarak Dünya Sağlık Örgütü daha önermeden 13 Ocak itibarıyla tedbirlerimizi hızla almaya başlamıştık. Öncelikle Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Merkezimiz, devamında Halk Sağlığı ve Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz, bütün tedbirleri hızla almaya başladı. İlk etapta bu konuda yetkin hocalarımızla bir bilim kurulu oluşturduk."

Bakanlık tarafından yapılacak olan uyarıların dışındaki yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin de altını içen Koca, bu anlamda sosyal medyada çok sayıda yanlış bilginin yayıldığını söyledi. Fahrettin Koca; ayrıca en ufak ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilerle tedirgin olunmaması ve hemen grip ilaçlarına başlanmaması gerektiğini de özellikle vurguladı.

‘Bugüne kadar görülen vakaların yüzde %99’u Çin kaynaklı’

Bugüne kadar görülen vakaların %99’unun Çin kaynaklı, geri kalan %1’lik kısmınsa Çin’le bağlantısı olan hastalar olduğuna değinen Bakan Koca, Çin’e giden insanlarla temas sonrası ateş, bulantı, kusma, ishal gibi bir belirti olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini söyledi. Şu ana kadar bir Corona virüsü hastamızın da olmadığını belirten bakan, bu konuda çok sayıda yanlış bilgilendirme olduğunu söylüyor. Koca’nın bu konudaki açıklamaları şu şekilde:

"Şu ana kadar yeni bir Corona virüsü hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu görüyorum. Şehir hastanemizde var olan iki hastamızın sonuçları negatif çıktı. O iki hastamızı da taburcu ettik. Şu an bu anlamda takip edilen hastamızın olmadığını söylemek istiyorum."

Seyahat kısıtlamasına da değinen bakan, herhangi bir kısıtlama olmadığını ancak mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça enfeksiyonun kaynağı olan bu bölgeye yapılacak seyahatlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

‘Çin’den gelen her vatandaş karantinaya alınmıyor’

Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen "Çin'den Türkiye'ye uçak seferleri dün durduruldu. Bu nedenle Türkiye'ye gelen Çinlilerin ayrılmasına yönelik Çin makamlarının başvurusu oldu mu?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Çin'den her gelen vatandaşı hastane ortamında karantinaya almıyoruz. 35 Türk vatandaşımız, 7 Azeri vatandaşımız, 7 Gürcü vatandaş ile 1 Arnavut vatandaş olmak üzere toplamda 50 kişinin getirilecek. Muhtemelen yarın Türkiye'ye gelinmiş olur. 'Niye hastaneye, karantinaya alıyoruz? Benzer şekilde Çin'den gelen vatandaşlara niye bu uygulanmıyor?' diye soruyorsunuz.

Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden toplu olarak gelen bir grup olduğu için böyle bir tedbirin alınması gerektiğine Bilim Kurulu karar verdi. Yani aynı ve enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden geliş olmasaydı, ferdi olsaydı, gerektiğinde evde de yakın takibe alınabilirdi. Biz, ilk günden itibaren olaya ciddi yaklaştık. Ciddiyeti korumayı ihmal etmedik. Çok hassas davrandığımız için de bu anlamda yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Bugüne kadar şüpheli olan hasta sayısı toplam 70 kişi ama hiçbirinde Corona virüsü pozitif çıkmadı."