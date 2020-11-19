Covid-19 Aşısının Türkiye’ye Geleceği Tarih Belli Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den tedarik edilecek Covid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, önümüzdeki ay (Aralık) 10 milyon doz aşının geleceğini duyurdu. Ayrıca Pfizer’in aşısı ile birlikte yerli aşıyla da ilgili açıklamaları oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye için müjdeli haberi verdi. Şu sıralar Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni tedbirler geliyor. Bakan Koca, son olarak Türkiye’nin ilk etapta ne zaman ve ne kadar Covid-19 aşısı tedarik edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Çin’den aralık ayında 10 milyon doz aşı alınacak. Bununla birlikte Ocak ayında da 10 milyon doz aşının elimize ulaşması beklenirken, bu sayının iki katına da çıkabileceği belirtildi.

Covid-19 aşılarının tedariği konusunda açıklama yapan Bakan Koca, ABD’li Pfizer firması ile başında iki Türk doktorun bulunduğu Alman merkezli BioNTech’in ortaklığında geliştirilen aşının muhtemelen aralık ayında gelme ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Pfizer aşısı ile ilgili olarak “Ruhsatın aralıkta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.” diyen Koca, Çin’den ise önemli miktarda aşı tedarik edileceğini söyledi.

Önümüzdeki ay Çin’den 10 milyon aşı tedarik edilecek

“Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz.” diyen Koca, “Ocak ayında da böyle olacak. Bu sayı 2 katına çıkabilir. Bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak” şeklinde açıklama yaparak müjdeli haberi vermiş oldu.

Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı gibi olacak

Aşılarla ilgili yaptığı açıklamada yerli aşıya da değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur.” dedi.

Bakan Koca’nın yaptığı açıklamalara bakacak olursak Çin’deki aşı başarılı bir etki oranına sahip olursa 2021’in ilkbahar aylarında Covid-19 pandemisini önemli ölçüde bitirebiliriz. Geçtiğimiz gün açıklanan kısıtlamaların pandeminin gidişatını olumlu etkileyeceği de düşünülürse bu salgından çok yakında büyük çaplı olarak kurtulabiliriz. Peki sizler Çin’den gelecek Covid-19 aşılarını yaptırmak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.