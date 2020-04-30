Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesi DSÖ Toplantısında

Dünya Sağlık Örgütü bugün video konferans yöntemiyle tüm dünyada canlı yayınlanan bir haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda Türkiye’nin koronavirüsle mücadele sürecini nasıl yönettiğini anlattı.

Türkiye 11 Mart’ta belirlenen ve açıklanan ilk koronavirüs vakasının ardından salgınla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Alınan tedbirler ve sağlıkçıların özverili çalışmaları sonucu olumlu tablolara geçişin çok uzak olmadığı konuşuluyor. Bu mücadele dünya tarafından da takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu bağlamda bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye’nin salgın sürecini anlattı.

Toplantı, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlendi ve yine kendisinin konuşmasıyla başladı. Çeşitli ülkelerin koronavirüse karşı aldıkları önlemleri yavaş yavaş kaldırmaya başladığının altını çizen Ghebreyesus, önlemlerin kaldırılması için erken olduğunu vurgulayarak temkinli olunması gerektiğine dikkat çekti. Toplantıda Bakan Koca da söz aldı.

'İyileşme oranlarında anlamlı bir artış yakaladık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasında, “Biz her zaman güçlü bir DSÖ’ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonraysa nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında Türkiye’den güncel vakaların durumuna değinerek tedavilerde başarılı sonuç alındığını ve ölüm oranlarının düştüğünü kaydeden Koca, “Erken tedavi protokolleri sayesinde hastalığın pnomoniye doğru ilerleme oranını %60’tan %12’ye düşürdük. Tedavinin ileri safhalarında entübasyon için acele etmeyerek hastalara yüzüstü pozisyonda hızlı akım oksijen tedavisi vererek olumlu sonuçlar aldık. Entübe edilmeyen hastaların iyileşme oranlarında anlamlı bir yükseklik yakaladık. Buna paralel olarak yoğun bakıma giren hastalarda vefat oranı da progresif bir şekilde %58’den %10’a düşüş göstermiştir” sözleriyle süreci özetledi.

Pik seviyesi 30 günde yakalandı:

Bakan Koca, “Alınan tedbirlerle Türkiye ilk ölüm vakasından sonra 30. günde pik seviyesini yakalamıştır. Ülkemiz virüsün en geç girdiği ülkelerden birisi olmuş, piki erken dönemde yakalamıştır. Vaka/ölüm oranı bakımından da Avrupa’nın düşük ülkelerinden birisi olmuştur. Bu iniş trendini sürdürmek adına ülkemiz, tedbirleri bir süre daha devam ettirme niyetindedir. Düşük rakamlara kanarak rehavete kapılmayacaktır” sözleriyle çok merak edilen pik seviyesi hakkında da bilgilendirme yapmış oldu. Bunların yanında DSÖ’ye olası bir ikinci dalga için hazırlık yapıp yapmadığı sorusunu yönelten Koca’ya yanıtın yazılı olarak verileceği söylendi.