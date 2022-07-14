Bakan Koca: Hastane Girişlerine Güvenlik Sistemi Kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artmasının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, son zamanlarda artan ve büyük tepki toplayan bu olaylara karşı hastane girişlerine güvenlik sistemi kurulacağını ifade etti.

Türkiye’de bulunan sağlık çalışanları, son zamanlarda şiddet başta olmak üzere birçok farklı konu nedeniyle grev yapma kararı alıyordu. Geçtiğimiz hafta da Konya’da görev yapan bir doktorun öldürülmesinin ardından 2 günlük iş bırakma kararı alınmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan olay, bizim de sizlerle paylaştığımız üzere sosyal medyada da büyük tepki yaratmıştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ederken yetkililerin ne gibi yeni önlemler alacağı merak konusuydu. Şimdi ise Sağlık Bakanlığından konu hakkında açıklama geldi. Bakan Fahrettin Koca, şiddet olaylarını önlemek için geçecekleri uygulamayı duyurdu.

Hastane girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla doktor ve sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarına karşı nasıl bir hamle yapacaklarını duyurdu. Bakan Koca, hastane girişlerine güvenlik sistemi kurulacağını, sistemin hızla ülke geneline yayılacağını aktardı.

Koca’nın tam açıklamaları ise şu şekildeydi: “Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemize daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.”