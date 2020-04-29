Sağlık Bakanı Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama Yaptı

Bugün öğlen saatlerinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında 65 yaş üzeri vatandaşların durumuna ve virüsün İstanbul’daki vaka dağılımına değindi.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs gündemini hep birlikte takip ediyoruz. Bugün de herkesin gözü kulağı Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından gelecek açıklamalardaydı. 14.00’da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Sözlerine koronavirüsle mücadelenin henüz bitmediğini vurgulayarak başlayan Koca, taviz verilmezse istenilen sonuca ulaşılacağını aktardı ve “Türkiye, bu sınavdan şu ana kadar yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi. 3 madde sıralayabilirim: Tedbir, tespit ve hızlı tedavi” ifadelerini kullandı. Bakan, ilaç kullanımına da değinerek Çin’den temin edilen ilaçların bilinen kullanımlarını değiştirerek olumlu sonuçlar alındığını iletti.

Vefat oranında düşüş oldu:

Bakan Koca tarafından aktarılan bir diğer önemli konu da vefat sayıları oldu. Bakan, yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranının %58’den %10’a, entübe hastalardaki vefat oranınınsa %74’ten %14’e gerilediğini iletti. Fahrettin Koca, ayrıca Türkiye’nin %2,58 hasta kayıp oranıyla dünyada 80. sırada olduğunu açıkladı.

Virüsün gidişatıyla bağlantılı olan ve en çok merak edilen konuların başında gelen normalleşme sürecine ne zaman girileceğiyle ilgili de açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle mayıs ayında tedbirlerin devam edeceğini ve daha sonra hazırlıklar tamamlanınca açıklama yapılacağını aktardı. Bu ifadelere bakılarak çok merak edilen 65 yaş üstü vatandaşların durumunun da henüz aynı kalacağı ancak konunun gündemde olduğu anlaşıldı.

İstanbul’da durum ne?

Bakan Koca düşüş trendine girilse de bunun kalıcı olması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin pik döneminde olduğunu iletti. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ile ilgili “İstanbul’da özel bir tedbirimiz yok, uygulanan tedbir dışında. İstanbul’da %60’a yakın vakamız var. Yoğun bir yerleşim var ve bir arada yaşamanın fazla olduğu bir kent. Buna rağmen 5. haftada Türkiye’deki vakaların %60’ının görüldüğü İstanbul’da hastalığın kontrol altına alınması büyük bir başarıdır” sözlerini kullanan Koca, süreç devam ederken maske takmanın önemini de tekrar vurguladı.