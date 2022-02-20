Sağlık Bakanı Turkovac Aşısıyla İlgili Bir Video Paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Turkovac aşısının tüm illerde uygulanmaya başlandığını duyurmuştu. Duyurunun ardından Fahrettin Koca, Turkovac aşısının nasıl elde edildiğiyle ilgili sorulara da Twitter hesabından yayınladığı video aracılığıyla cevap verdi.

Pandemi sürecinin başlarından bu yana üretim aşamasında olan Turkovac aşısının nihayet tüm illerde uygulanmaya başlandığı geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre isteğe bağlı olarak 2 doz BioNTEch aşısı vurulanlara, 1 doz Turkovaz aşısı yapılabilecek.

Avrupa Birliği ise henüz ülkemizde aşı uygulanmaya dahi başlamamışken, 2 doz Turkovac aşısı olanları ‘hiç aşı olmamış’ sayacağını açıklamış ve tartışmalara sebep olmuştu. Açıklamanın beraberinde Avrupa Birliği ülkelerine girmek isteyen vatandaşların Moderna, BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve NovaVax aşılarından herhangi birinden üç doz olmaları gerektiği belirtildi.

Peki Turkovac aşısı nasıl elde ediliyor?

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Turkovac belgeselinden bir kısmı Twitter hesabında yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının nasıl elde edildiğiyle ilgili sorulara bu video aracılığıyla yanıt verdi. Videoya göre koronavirüs, vücuda girdiği andan sonra insan hücrelerinin dışındaki proteinlere yöneliyor ve hücrenin içine girip çoğlamaya başlıyor. Hücrelerimize yerleşen koronavirüsünün hücre içinde çoğalması da hasta olmamıza sebep oluyor.

Turkovac aşısının üretilmesi için de koronavirüslü hücrelerden virüs ayrıştırılarak aşının yapımında kilit rol oynayan ölü virüsler elde edildi. Uygun karışım sağlandıktan sonra Turkovac aşısı elde edilmiş oldu. Aşıyla birlikte vücuda enjekte edilen ölü virüsler, vücudumuzun hastalığa karşı bağışıklık sisteminin arttırılmasına yardımcı oluyor. Böylelikle vücudumuza yeni gelebilecek olan virüslere karşı bağışıklık sistemimizin daha hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermesi sağlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle: