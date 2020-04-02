Sağlık Bakanı: Ünlü Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ü Kaybettik

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, uzun yıllar boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış dünyaca ünlü patolog emekli Prof. Dr. Feriha Öz’ü koronavirüs nedeniyle kaybettiğimizi açıkladı.

Adeta tüm dünyanın sağlık sistemine aşırı yükleme yapan koronavirüs salgını, salgının merkez noktasında görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını da etkiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından “COVID-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun” şeklinde bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Feriha Öz Kimdir?

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk patolog Feriha Öz, Türkiye’nin en büyük tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne uzun yıllar hizmet verdi. Ülkemizin gururu pek çok doktorun eğitilmesini sağlayan Öz’ün vefatını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen duyurdu.

Koronavirüste Son Durum Ne?

Koronavirüs tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkisini ağır bir şekilde gösteren koronavirüs, şu ana kadar 965.246 kişiye bulaştı. 49.236 kişinin de ölümüne neden olan bu salgın hastalıkta 203.007 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkemizde Koronavirüs Durumu?

Ülkemizde büyük bir hızla koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor. Dünya üzerinde en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 10. ülke olan Türkiye’de şu ana kadar 15.679 vaka görüldü. Bu vakalardan 277’si hayatını kaybederken, 333 vatandaşımız ise iyileşti.