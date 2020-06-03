Sağlık Bakanı, İkinci Dalga Hakkındaki Görüşlerini Paylaştı

Koronavirüs salgını süresince devam eden Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarından bir yenisi de bugün öğlen saatlerinde gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının sona ermesinin ardından çok merak edilen ikinci dalgayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüsün ikinci dalgasının beklenmediğini aktardı. Virüsün ülkemizde görüldüğü günden bu yana toplum olarak birlik anlayışıyla hareket edildiğinin altını çizen Bakan Koca, ikinci dalgayı beklemediklerini ısrarla vurguladı. Güncel verilere göre bugünkü vaka sayısının 867 kişi, vefat sayısınınsa 24 kişi olduğunu bildiren Koca, “Son 3 haftadan bu yana entübe ve yoğun bakım hastamızın düştüğünü görüyoruz” dedi.

Salgının etkisi azalsa da henüz tamamen bitmediğini aktaran Fahrettin Koca vatandaşlara uyarılarda da bulundu. Bakan, “Tedbirlere uymadığımız takdirde, hayatın normalleşmeye başlayan her alanı, risk alanı hâline gelecektir. Demek ki hastalık yayılım açısından daha gizli bir hâle sahiptir. Kontrollü sosyal hayat dönemi için rehberlerden bahsettim. Ana başlığı; salgın yönetimi ve çalışma rehberidir. Farklı sektörlerdeki üretim yerleri ve iş yerlerinden başlayarak spor ve AVM’lere kadar, tüm çalışanların ve müşterilerin uymaları gerekenler yazmaktadır” sözlerini kullandı.

Maske kullanımı hâlâ çok önemli:

Normalleşme sürecinde alınan tedbirlerden maske kullanımı da çok merak edilen bir noktaydı. Bakan Koca, bu konuda rahat davranılmasının yanlış olduğunu ve maskeyi kuralına uygun olarak takmayan vatandaşların konunun ciddiyetini hatırlamaları gerektiğini bildirdi. Bugüne kadar salgın sebebiyle 4.585 hastanın kaybedildiğini vurgulayan Fahrettin Koca, doğru şekilde maske kullanımına kesinlikle devam edilmesi gerektiğini ekledi.

Sürecin ülkemizce az hasarla aşıldığını da bildiren Sağlık Bakanı, toplu alanlarda 3 saatten fazla kalınmaması gerektiğini dile getirdi. Bunlara ek olarak Bakan Koca, aşı çalışmalarına da değinerek Türkiye’de konuyla ilgili çalışma sürdüren 22 üniversite ve merkezin var olduğunu söyledi. Aşı geliştirme amaçlı Rusya’yla bir ortak sürece girildiği de Koca tarafından bildirildi. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma yasağıyla ilgili de herhangi bir düşüncenin olmadığı iletilirken gerektiğinde il bazında sınırlamaların her an olabileceği söylendi.