Sağlık Bakanı Koca'dan 'İkinci Dalga' Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok konuşulan Koronovirüs'te 'ikinci dalga' konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık tecrübeli olduğuna dikkat çeken Koca, uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. İkinci dalga konusuna değinen Bakan Koca, büyük bir dalga beklemediğini belirterek "Kurallara uymak kaydıyla küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre, ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz" açıklamasında bulundu.

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Bakan Koca; “Salgın Avrupa’da en geç Türkiye’ye geldi. 6 haftalık sürede birinci dönemi tamamladık. Hayat devam ediyor. Bu ikinci döneme biz kontrollü sosyal hayat adını verdik. Yani şu dönemde özellikle 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bizim maskeyi asla ihmal etmeden, sosyal mesafe dediğimiz asgari 1.5 metrelik mesafeyi mutlak sağlayan ve el hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.” dedi.

'Türkiye'de yeni bir dalga beklemiyorum'

“Yeni bir salgın, yeni bir dalga beklemiyorum. Kurallara uymak kaydıyla olabilecek küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre, ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz. Bu anlamda ne yapacağımızı hem sağlık çalışanları anlamında da çok iyi biliyoruz, sağlık altyapımız bu anlamda yeterli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.” diyen Koca, ‘Yeter ki bu anlamda yine birlik, beraberlik çerçevesinde kuralları uygulama noktasında birbirimize hatırlatıp bu dönemi de geçirelim.’ uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak; “Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye, Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan bir ülke.” İfadesinde bulundu.