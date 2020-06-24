Sağlık Bakanı'ndan Salgınına İlişkin Yeni Açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalar yaptı. 24 Haziran’a ait verileri de paylaşan Koca, tedbir almanın önemini vatandaşlara yeniden hatırlattı.

Bugün öğlen saatlerinde toplanan Bilim Kurulu’nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme sürecinin çok yakında 1 ayını dolduracağını vurguladı ve kontrollü sosyal hayatla vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını söyledi. Şu an gelinen noktanın ileri bir nokta olduğunu, durağanlaşan hayatın hız kazandığını ve yakında olağan yaşam temposuna yaklaşılacağını anlatan Bakan Koca, maskenin virüsün yayılımına karşı elzem olduğunun altını çizerek insanlarla etkileşim hâlinde olan herkesin maske takması gerektiğini dile getirdi.

Fahrettin Koca, koronavirüse karşı ülkece gelinen noktada maske kullanmamanın kişisel hukukun ihlali olduğunun altını çizdi. Koca, “Herkesi bu kurala uymaya davet ediyorum. Tedbir alanların üzerimizdeki hakkına riayet edelim. Bu medeni davranışa aynı medeni davranışla karşılık verelim” dedi. Maske konusunun tüm Türkiye için ortak sorumluluk olduğunu aktaran bakan, ayrıca rehavete kapılmanın riske girmek anlamına geldiğini dile getirdi ve virüsün yayılma hızının azaldığına dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını söyledi.

İkinci dalgayı yaşamıyoruz:

Toplantıya ve genel koronavirüs sürecine ilişkin olarak vatandaşların en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi olan ikinci dalga soruları da yanıt buldu. Fahrettin Koca, “İkinci dalgayı yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Dünyada hâlâ birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz. Bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz. Öncesine göre de 1 ay öncesine göre vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hasta sayımız, entübe edilen ve vefat eden hasta sayımızın azaldığını görüyoruz“ sözlerini kullandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili herhangi bir konuşmanın şimdilik Bilim Kurulu gündeminde olmadığını aktaran Sağlık Bakanı, hafta sonu yapılacak sınavlara da değindi. Sınavların zamanında gerçekleşmesi için gereken tüm önlemin alındığını vurgulayan Koca, sınava toplu taşıma kullanarak gelecek lise son sınıf öğrencilerinin mümkün mertebe yalnız olmaları gerektiğini iletti.

Sınav tarihleri hakkında da açıklama yapan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı: "Salgın hastalık söz konusu olduğunda 1-2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu artan vakalarla da tahmin edebilirsiniz. Risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ’nün eylül ayı için risk ölçeğinde bulunduğunu belirtmek isterim. Sınavın meçhul bir zamandansa şimdi yapılması doğru görülmektedir."