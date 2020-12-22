Sağlık Bakanı: Ülkemizdeki Tüm Virüs Türleri İnceleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerine dair suş incelemeleri yapıldığını, incelemenin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

İngiltere’de yeni tip Covid-19’un görülmesiyle birlikte tüm ülkeler alarma geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayından beri başlatmış oldukları suş incelemeleriyle birlikte, Türkiye’de mutasyona uğrayan virüsleri tespit edeceklerini açıkladı. Bu incelemeyle birlikte, İngiltere’de görülen SARS-CoV-2 VUI 202012/01 virüsünün Türkiye’de bulunup bulunmadığı da ortaya çıkacak.

Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte Türkiye’de salgının başından beri görülen tüm virüs mutasyonlarının inceleme altına alındığını ve suş incelemelerinin yakın zamanda tamamlanacağını dile getirdi.

Suş nedir?

Suş, bakteri ve virüslerin, genetik olarak özelleşmiş alt gruplarına ad verilir. Genetik olarak birbirinden farklılık gösteren bakteri ve virüsler, alt gruplara yani suşlara ayrılır. Basitçe anlatmak gerekirse Covid-19 bir virüs türüne, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 VUI 202012/01 ise suş kategorisine giriyor. Son derece önemli olan suş incelemeleri, her bir suşun farklı ilaçlara ve dış etkenlere karşı olan direncini açığa çıkarabiliyor.

Eylül ayından beri yürütülen suş incelemeleri, yakında tamamlanacak

Fahrettin Koca, salgının başından beri ülkemizde görülen bütün virüs tiplerinin tarandığını, eylül ayından beri süren incelemenin ise yakın zamanda tamamlanacağını dile getirdi. Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada Koca, durumu şu sözlerle ifade etti; “RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.”