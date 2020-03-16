Sağlık Bakanı'ndan WhatsApp'taki Belge Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ve WhatsApp’tan ‘Gizli belge’ olarak yayılan döküman hakkında açıklama yaptı. Söz konusu belgenin gerçek dışı olduğunu ve panik yaratmak amacıyla hazırlandığını belirten Bakan, sadece resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiğini ifade etti.

150’den fazla ülkede olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir tehdit haline gelen yeni tip corona virüsü salgını (COVID-19), vaka sayılarının giderek artması ile toplumda müthiş bir panik ve korku havası oluşmasına neden oldu. Bu kaotik durumdan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar ise halkı daha da kaygılandıracak bir sahte belgeyi, sosyal medya platformlarında ve WhatsApp’ta dolaşıma soktu.

Sağlık Bakanlığı’nın logosu ile ‘Gizli’ olarak yayınlanan dökümanda, salgın nedeniyle alınacak sözde ek önlemlerden bahsediliyor. Lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin yalnızca eve servis yapmalarına izin verileceği ve marketlerin yalnızca haftada üç gün açık olacağı bilgisinin yer aldığı belge, kısa sürede binlerce kişinin telefonuna ulaştı.

Sosyal medyada yayılan corona virüsü hakkındaki sahte belge:

Endişe yaratan belge ile ilgili Twitter’dan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medya ve WhatsApp’tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "COVID-19 Ek Önlemler" isimli belgenin tamamıyla sahte olduğunu ve resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında ve WhatsApp’ta paylaşılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.