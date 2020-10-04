Sağlık Bakanı, Yerli Aşıya İlişkin Detayları Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insan deneylerine başlayacak aşının hayvan deneyleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, aşı uygulanan hayvanlarda virüse rastlanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde geliştirilen koronavirüs aşılarıyla ilgili önemli bir adımı duyurmuştu. Aşı çalışmalarında insan denemelerine gelindiğinin müjdesini veren Koca; 1 hafta, 10 gün içerisinde bazı aşıların insan denemelerinin başlayacağını açıkladı. “Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız” diyen Koca, kısa süre önce resmi Twitter hesabından aşılarla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Milli aşının hayvan deneyleri nasıl gerçekleşti?

Milli aşının hayvan deneyleriyle ilgili bilgi veren Koca, “Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4’ü hayatını kaybetti, 5’inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.” şeklinde açıklama yaptı.

Covid-19 ve diğer hastalıklara ait aşılarda insan deneyi aşamasına geçildi

Ülkemizde 13 ayrı Covid-19 aşı adayı çalışması olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, “Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) @tusebgovtr tarafından destekleniyor. Türkiye’nin gücü bilimde.” ifadelerini kullanırken, Covid-19 aşısı dışında Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısının insan deneyleriyle de ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, “TÜSEB’in @tusebgovtr desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi Faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve suçiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs pandemisinin engellenmesi için tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Aşıyı bulan ülkelerin ise hem sağlık hem de ekonomik anlamda büyük başarı yakalayacağı düşünülüyor.