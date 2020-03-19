Sağlık Bakanlığı, Online Corona Virüsü Testi Yayınladı

Corona virüsüne bağlı vaka sayısının artmasından ve yaşanan can kayıplarından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattı uygulamaya sokulmuştu. Vatandaşların sağlık durumu ve hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği bir test içeren Korona Önlem uygulaması da bugün online olarak kullanıma açıldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ön ayak olmasıyla oluşturulan ‘Korona Önlem’ web sayfası yapay zekayla çalışıyor ve vatandaşlar sisteme kimlik bilgileriyle giriş yapıyor. Hastalık seyriyle ilgili bir ön değerlendirme yapılabilen uygulama temelde sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmayı ve vatandaşları virüs hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Adım adım Korona Önlem

Giriş bilgisi olarak T.C kimlik numarası, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası istenen sistemden elde edilecek sonuçların öneri niteliği taşıdığı belirtiliyor ve acil durumlarda verdiğiniz telefon numarası üzerinden sizinle iletişime geçilebiliyor.

İlk bilgilerden sonra 4 sayfalık bir anket yanıtlayarak sağlık kontrolünüzü gerçekleştirmeniz bekleniyor. Daha önce defalarca belirtilen 14 gün kuralına uygun olarak son 14 gün içerisinde en uzun süre bulunduğunuz şehir ve sağlık sektörü çalışanı olup olmadığınızı yanıtlamanız isteniyor. Varsa kronik hastalıklarınızı işaretleyebileceğiniz bir alan da burada bulunuyor.

Sonraki kısımda son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülkeler, herhangi bir sağlık merkezinde bulunup bulunmadığınız ve solunum rahatsızlığı çeken kişilerle temas edip etmediğiniz soruluyor.

Son adımda bulunan ve şikayetlerinizi işaretleyebileceğiniz kısımda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, göğüs sıkışması, vücut ağrıları, burun akıntısı, halsizlik gibi semptomlar sıralanıyor.

Doldurduğunuz bilgilere göre yapılan kısa analizde virüsle enfekte olmuş olma ihtimaliniz değerlendirilerek bir sonuç sayfası açılıyor ve gerekli yönlendirme yapılıyor. Vatandaşlar tarafından ilgi gören bu yeni sistemin işe yaraması ve sağlık kurumlarının gereksiz yere işgal edilmemesinin sağlanması bekleniyor.

Sisteme girerken kullanılan kişisel verilerin korunması konusunda ise veri sorumlusu vasfıyla Sağlık Bakanlığı’nın veri işleme süreçleriyle ilgili, “Bu uygulamada yalnızca; yeni koronavirüs (COVID-19) semptomlarına göre ön değerlendirme yapmak ve yapılan ön değerlendirmenin olumlu çıkması durumunda bir sağlık tesisini ziyaret etmeniz tavsiyesinde bulunmak, ayrıca girilen bilgilerle istatistiki çalışma yapmak amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, IP Adresiniz ve sağlık verileriniz işlenmektedir” açıklamasını yaptığını haberimizin sonunda belirtmeden geçmeyelim.

Testi buradaki bağlantıya tıklayarak başlatabilirsiniz.