Sağlık Bakanlığı'ndan Çok Önemli Maske Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemik bir hastalık olduğu ilan edilen COVID-19’a yönelik çok sıkı tedbirler alan Sağlık Bakanlığı, EN149 standartlarındaki maskelerin yalnızca eczanelerden ve reçete karşılığında verileceğini açıkladı.

Enfekte olduğu kişilerde çok ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına neden olan yeni tip corona virüsü COVID-19 (SARS-CoV-2), geçen yıl sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde ilk kez tespit edildiğinden beri dünya çapında 203.401 kişiye bulaştı ve 8.000’den fazla can aldı.

2002 ile 2003 yılları arasında Hong Kong’da patlak veren SARS virüsü ile yüzde 80’e yakın bir benzerlik göstermesine rağmen 10 kat daha fazla bulaşıcı olduğu belirlenen COVID-19, dünya çapında olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu.

Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde özel bir bilim kurulu oluşturan Türkiye, süreci mümkün olduğunca pro aktif ve şeffaf bir şekilde yürütmeye gayret ediyor ancak tüm bu çaba, halkın korku ve paniğe kapılmasını ne yazık ki engelleyemiyor.

Bildiğiniz üzere ülkemizdeki ilk vakanın tespit edilmesinin ardından maske ve dezenfektan ürünlerine yönelik inanılmaz bir talep doğmuştu. Süreci yakından takip eden Sağlık Bakanlığı, maske satışları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Türkiye’de ürün erişebilirliğinin temin edilmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirten Bakanlık, bugünden itibaren EN149 standartlarındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz’ün imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ülkemizde COVID-19’un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönteminin etkili bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmetleri sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamında EN149 standartlarındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim”