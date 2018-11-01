Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan protokole göre paketli gıdalardaki tuz oranı 2023'e kadar kademeli olarak azaltılacak.

Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında protokol imzalandı. Protokol, 2018-2023 seneleri arasında geçerliliğini sürdürecek ve firmalar ambalajlı gıda ve içeceklerde her yıl tuz miktarını yavaş yavaş azaltacak.

İmzalanan protokol, toplamda 18 kategoride yer alan ürünler için uygulanacak. Peynir, zeytin, baharat, hazır çorba, et, tuzlu soslu kuruyemiş, hazır turşu, cips, bisküvi-kek-kraker, süt ürünü, yağ ve margarin, makarna ve erişte, hazır öğün, kahvaltılık gevrek, balık ürünü, kümes ürünüyle sos ve çeşniler artık daha az tuzlu üretilecek.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir bireyin günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 5 gramın altında olmalı. Bu da ortalama bir çay kaşığına denk geliyor ancak yemeklere sonradan eklenen tuz miktarını değil tüm besin maddelerinden alınması gereken miktarı ifade ediyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9,9 grama ulaşıyor.